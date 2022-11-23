Городской голова призвал оставаться в укрытиях.

Российская Федерация 23 ноября осуществила новую ракетную атаку по Украине. В Киеве вражеская ракета влчуила в один из объектов инфраструктуры.

"Попадание в один из инфраструктурных объектов столицы. Оставайтесь в укрытиях! Воздушная тревога продолжается", - сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram.

Также он поведал о еще нескольких взрывах в разных районах столицы. Спасательные службы и медики следуют на места.

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В свою очередь в Киевской мийской военной админитсрации подтвердили ракетный удар россиян по критической инфраструктуре столицы.

"В Киеве враг наносит ракетные удары по критической инфраструктуре. Находитесь в укрытиях до завершения воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

В связи с ракетной атаке в Киеве происходят экстренные отключения электроэнергии. В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что графики стабилизационных отключений пока не действуют.

"Обращаем внимание, что во время отключения света электросирены не работают", - подчеркнули в компании.

Позже в КГВА сообщили, в результате попадания российской ракеты повреждено двухэтажное здание. Один человек погиб и один пострадал.

Ракетный удар по Украине 23 ноября - что известно

Русский стратегическая авиация выпустила ракеты по Украине. Сразу в нескольких областях сработала система противовоздушной обороны. Есть угроза ракетных ударов.

По данным главы Николаевской ОГА Виталия Кима, РФ подняла в небо по меньшей мере 9 бомбардировщиков Ту-95. Авиация вблизи Мариуполя выпустила минимум 5 ракет. Впоследствии Ким сообщил, что ракет много. Летят с юга и Востока.

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