В Нацполиции подтвердили гибель шести человек.

Российские ракеты 23 ноября попали в 16 украинских объектов инфраструктуры. Десятки украинце пострадали, а шесть человек погибли.

По информации главы Нацполиции, зафиксировано попадание ракет в 16 объектов инфраструктуры на территории Украины.

Кроме того, в Вышгороде ракета попала в жилой дом, в результате чего погибли три человека, а 20 получили ранения.

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"В целом по Украине на данный момент мы зафиксировали гибель шести наших граждан и 36 граждан получили ранения", – рассказал Клименко в эфире национального телемарафона.

В свою очередь глава Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов уточнил, что в результате попадания ракеты в многоэтажный жилой дом в Вышгороде 4 человека погибли, 27 пострадали.

"Одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом. Имеем 4 человека погибших, также 27 человек получили различной степени ранения" - отметил он.

Небитов добавил, что в результате взрыва были повреждены еще 4 многоэтажки. Сейчас местные власти решают вопрос отселения людей.

Также были попадания в частные дома в Фастовском районе – Чабаны, Глеваха, дома тоже разрушены.

Отдельно Небытов сообщил, что пострадали 6 энергетиков, которые находились на рабочих местах во время удара по объекту инфраструктуры. Они получили ранения различной степени тяжести, но их жизни ничего не угрожает.

Ракетная атака по Украине 23 ноября - что известно

23 ноября Россия устроила массированную ракетную атаку по городам Украины, в томч числе и по Киеву. Впоследствии стало известно в объект инфраструктуры столицы. По данным киевского мэра Виталия Кличко, в результате ракетного удара погибли три человека, более десятка ранены.

Премьер-министр Украины Шмыгаль сообщил, что после обстрела по всей стране применили аварийные отключения электроэнергии, чтобы избежать аварий и разбалансировки системы.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что украинские защитники сбили 51 ракету, а также уничтожили пять дронов-камикадзе типа "Ланцет" на юге. Всего Москва выпустила по территории Украины около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр".

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя сегодняшнюю атаку, заявил, что Россия докзала всему миру, что она страна-террорист

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