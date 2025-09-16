Эта идея перекликается с прогнозами других известных бизнес-лидеров.

Руководители ведущих мировых компаний прогнозируют, что развитие искусственного интеллекта позволит человечеству прийти к четырех- или даже трехдневной рабочей неделе. Об этом пишет Fortune со ссылкой на интервью и публичные заявления бизнес-лидеров.

Так, основатель и гендиректор Zoom Эрик Юань в недавнем интервью заявил, что широкое внедрение чат-ботов и цифровых агентов на основе ИИ позволит компаниям отказаться от традиционного пятидневного графика. Искусственный интеллект возьмет на себя значительную часть обязанностей сотрудников.

"Если искусственный интеллект способен сделать нашу жизнь лучше, почему мы должны работать пять дней в неделю? Каждая компания поддержит трех- или четырехдневную рабочую неделю. В конечном итоге это освободит время для всех", – отметил Юань.

Эта идея перекликается с прогнозами Билла Гейтса, главы Nvidia Дженсена Хуанга и СЕО JPMorgan Chase Джейми Даймона. Гейтс ранее говорил, что через 10 лет людям "не придется так много работать", а Хуанг предположил, что массовое внедрение ИИ "вероятно" приведет к четырехдневной неделе, хотя люди станут даже более "занятыми", чем сейчас. Даймон же еще в 2023 году заявлял, что будущие поколения будут жить до 100 лет и работать 3 дня в неделю.

Вместе с тем глава Zoom признал, что от таких перемен выиграют не все. Как и во времена промышленной революции или появления интернета, часть профессий исчезнет – особенно на начальном уровне, но появятся новые, требующие навыков работы с ИИ.

Практика сокращенной недели уже существует. Американская компания Exos выяснила, что 4-дневный график снижает выгорание сотрудников вдвое и увеличивает продуктивность на 24%. Тем не менее эксперты предупреждают: радикальные перемены затронут далеко не все сферы, а конкуренция за новые рабочие места может усилиться.

Ранее СМИ сообщили о массовых сокращениях айтишников по всему миру. С начала 2025 года было уволено более 50 тыс. специалистов. Причем под ударом оказались не только новички, но и опытные сотрудники с многолетним опытом работы в Google, Microsoft и Amazon.

Меж тем Албания стала, вероятно, первым государством мира, где министерскую должность в правительстве передали искусственному интеллекту. Нейросетевый станет министром по государственным закупкам.

