Сначала это был просто чат-бот на портале государственных электронных услуг, но потом нейросеть пошла на повышение.

Албания стала, вероятно, первым государством мира, где министерскую должность в правительстве передали искусственному интеллекту. Как пишет Reuters, нейросетевой бот по имени Диелла станет министром по государственным закупкам.

"Диелла - первый член кабинета министров, который физически не присутствует, а виртуально создан искусственным интеллектом", - сказал премьер-министр Албании Эди Рама в речи на презентации новосформированного состава кабинета министров.

По словам премьера, виртуальный министр поможет сделать Албанию "страной, где государственные тендеры на 100% свободны от коррупции".

Как пишет Reuters, коррупция на государственных контрактах является давней проблемой Албании и постоянным источником политических скандалов. Это даже стало одним из главных препятствий на пути страны к членству в Евросоюзе.

Пока остается непонятным, кто именно будет отвечать за фактический надзор за работой Диеллы, учитывая то, что всегда существуют риски программного манипулирования работой нейросети.

Сама же Диелла была запущена еще в начале текущего года как виртуальный помощник на платформе e-Albania, где она помогает гражданам получать государственные документы. Бот имеет собственный аватар в виде одетой в традиционную албанскую одежду женщины.

Интересно, что сами албанцы весьма скептически настроены относительно способности бота преодолеть государственную коррупцию.

"Воровство будет продолжаться, а обвинят Диеллу", - иронизируют пользователи соцсетей.

Как писал УНИАН, популярные нейросетевые боты, включая ChatGPT, в последнее время начали врать вдвое чаще, чем раньше. По мнению специалистов, проблема заключается в том, что боты пытаются придумывать ответ, если не имеют необходимой информации, хотя раньше охотно признавались в том, что чего-то не знают.

Также мы рассказывали, что одиноким пенсионерам в Южной Корее раздают разговорчивых "робовнуков" со встроенным в них ChatGPT. Такие роботы развлекают стариков беседами, напоминают вовремя принимать лекарства, а также передают данные соцработникам.

