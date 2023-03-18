Обязательное обновление существенно замедляет работу SSD и отправляет ПК в "синий экран смерти".

Редкое обновление Windows 11 обходится без изменений в работе системы. Не стал исключением и мартовский патч безопасности KB5023706 – пользователи жалуются на многократное замедление работы SSD, также нередки "синие экраны смерти".

Судя по сообщениям на Reddit, порой скорость произвольной записи падает в 2-4 раза. Также в некоторых случаях ухудшаются показатели чтения данных и время загрузки системы (например, с 14 до 30 секунд). При этом, чаще всего проблема проявлялась у владельцев железа ADATA.

В Microsoft заявили, что компания в курсе проблемы и уже работает над ее решением. В качестве временного решения "пострадавшим" рекомендуется использовать инструменты копирования, не задействующие хранилище кэша. Также могут помочь следующие инструменты для командной строки:

Видео дня

robocopy \\someserver\someshare c:\somefolder somefile.img /J

xcopy \\someserver\someshare c:\somefolder /J

Microsoft пока не уточняет, когда эта проблема будет исправлена. Пользователи Windows 11 пока что нашли единственный выход из этой ситуации – откатится к предыдущему патчу.

Что еще нового в Windows 11

Напомним, в конце февраля Microsoft представила первое в 2023 году крупное обновление для Windows 11. Основная новая фишка – обновленный поисковик Bing со встроенным чат-ботом ChatGPT интегрировали прямо в панель задач. Теперь пользователь может начать чат с ботом, нажав на иконку Bing.

Из других полезных нововведений стоит выделить встроенную функцию записи экрана – новая фича стала частью стандартного приложения Snipping Tool ("Ножницы"). Несмотря на сверхпопулярность Windows, система до последнего не имела встроенной функции записи скринкастов.

Ранее УНИАН рассказывал о способе установить Windows 11 на старое устройство, которое не соответствует минимальным системным требованиям. Речь идет об облегченной версии ОС под названием Tiny11, которая почти не расходует оперативную память и занимает вдвое меньше места на диске, чем обычно.

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