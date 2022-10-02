В Microsoft уже осведомлены о проблеме, но не уточнили, как скоро появится корректная версия обновления.

Первое крупное обновление Windows 11, которое Microsoft начала распространять накануне, оказалось очень проблемным. Мы уже писали о "синем экране смерти" и зависания в играх после установки апдейта, а сейчас стало известно, что обновление также "ломает" принтеры.

Как сообщает портал Neowin, установка Windows 11 22H2 приводит к отключению важных функций принтеров, использующих драйверы Microsoft IPP Class Driver или Universal Print Class Driver.

Пользователи в соцсетях утверждают, что установка обновления, среди прочего, лишила их принтеры цветной и двусторонней печати, а в некоторых случаях "заблокировала" возможность изменения размера и типа бумаги.

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В Microsoft уже осведомлены о проблеме и заблокировали распространение Windows 11 22H2 на устройства, затронутые данной проблемой. Это означает, что пользователи таких компьютеров не смогут получить обновление до тех пор, пока разработчик не устранит проблему. Впрочем, когда это случится – пока неизвестно.

Microsoft крупно обновила Windows 11: что добавили нового

20 сентября вышло большое обновление Windows 11 2022 Update (22H2). В нем наконец добавили вкладки в "Проводнике", модернизировали макеты многозадачности, а также обновили "Диспетчер задач", который теперь может работать в темной теме.

А еще, спустя долгое время, Microsoft таки вернула возможность перетаскивать иконки на панель задач и в приложения через панель задач. Эта "фишка" была одной из самых часто запрашиваемых у пользователей – она была в предыдущих версиях "винды", но до Windows 11 добралась лишь спустя год после релиза.

Отметим, что согласно свежей статистике Steam за август, "одинадцатка" установлена на почти 25% компьютерах – и эта цифра растет с каждым месяцем.

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