Новый Bing с ИИ интегрировали прямо в панель задач, а в "Блокноте" появились вкладки.

Microsoft представила первое в 2023 году обновление для Windows 11 – версия Moment 2, Апдейт будет развертываться постепенно, поэтому нужно немного подождать, пока и на вашем ПК будет доступна эта опция.

Основная новая фишка – обновленный поисковик Bing со встроенным чат-ботом ChatGPT интегрировали прямо в панель задач. Теперь пользователь может начать чат с ботом, нажав на иконку Bing, говорится в блоге Microsoft.

Другие нововведения в Windows 11:

Предварительная версия приложения Phone Link для iOS – пользователи Айфонов могут быстро связать свои устройства с Windows.

Улучшена система виджетов, а также новая панель задач, оптимизированная для устройств с сенсорным вводом.

Snipping Tool ("Ножницы") теперь включает встроенную функцию захвата экрана;

Улучшен интерфейс Teams;

Переработано приложение Quick Assist ("Быстрая помощь");

В "Блокноте" появилась поддержка вкладок;

Новые переключатели для повышения энергоэффективности ноутбуков.

Что делать, если ваш ПК не подходит для Windows 11

Ранее УНИАН рассказывал о способе установить Windows 11 на старое устройство, которое не соответствует минимальным системным требованиям. Речь идет об облегченной версии ОС под названием Tiny11, которая почти не расходует оперативную память и занимает вдвое меньше места на диске, чем обычно.

За ее основу взят дистрибутив Windows 11 Pro 22H2 образца сентября 2022 года, а для установки этой версии требуется лишь 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ на диске. Скачать Tiny11 можно здесь – дистрибутив системы также пригоден для обновления с Windows 10 до 11.

Напомним, релиз Windows 11 состоялся в октябре 2021 года. По состоянию на начало 2023 года система установлена на 18.1%, а Windows 10 – на 68.8%. Примечательно, что "одинадцатка" намного популярнее среди геймеров. Опрос Steam показывает, что новая ОС установлена на почти 32% игровых компьютеров. В это же время доля "десятки" составляет 66%.

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