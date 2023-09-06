Зачастую пользователи с мелким накопителем оказываются в ситуации, когда на смартфоне стоит казалось бы всего пара приложений, но места все равно нет. Рассказываем, как решить эту проблему.

Отсутствие свободного места – насущная проблема пользователей смартфонов с мелким накопителем. На 64 или 128 Гбайт особо не разгуляешься, а еще в памяти время от времени скапливается кэш приложений и прочий системный "мусор". Но есть способ, как избавиться от этого хлама, вернув драгоценные гигабайты.

В идеале система должна автоматически освобождать кэш при исчерпании свободного места на устройстве, однако на практике это происходит крайне редко. Хорошая новость заключается в том, что эту проблему можно решить своими руками. Совет максимально простой – потребуется интернет и пару минут времени.

Как очистить память телефона ничего не удаляя

Чтобы забить всю память смартфона, не нужно специально копить гигабайты информации. Достаточно активно "сидеть" в Telegram, WhatsApp или другом мессенджере.

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Эти программы-мессенджеры устроены таким образом, что сохраняют все присланные вам файлы, фото, видео и другой медиаконтент во встроенной памяти. Справедливости ради, сделано это для удобства, чтобы не загружать эти данные повторно каждый раз, как вы откроете чат.

Для наглядности приведем пример: зайдите на телефоне в настройки, изучите расклад по хранилищу – скорее всего, Telegram или ваш основной мессенджер для переписки занимает под десяток гигабайт.

К счастью, выбраться из этой передряги очень легко – поможет процедура "Очистка кэша". В Telegram ее можно найти по пути: "Настройки" → "Данные и память" → "Использование памяти" → "Очистить кэш Telegram".

Подобная чистка хотя бы раз в месяц гарантирует возвращение нескольких Гбайт памяти. А самое главное, что вы не лишаетесь доступа к файлам. Если нужно, то они прогрузятся заново. Главное – не удалять сами переписки и чаты.

Такой же трюк можно исполнять с YouTube, TikTok и другими приложениями, которые отличаются неуемным аппетитом. По аналогии с мессенджерами они автоматически загружают контент на ваше устройство, чтобы вы могли листать ленту без рывков.

Как очистить кэш TikTok : отрываем приложение → идем во вкладку "Профиль" → "Настройки и конфиденциальность" → "Освобождение места" → нажимаем "Очистить кэш".

: отрываем приложение → идем во вкладку "Профиль" → "Настройки и конфиденциальность" → "Освобождение места" → нажимаем "Очистить кэш". Как очистить кэш YouTube : открываем настройки смартфона → раздел "Приложения" → выбираем YouTube → пункт "Память" → "Очистить".

И напоследок, если у вас имеются приложения для прослушивания музыки от различных стриминговых сервисов, обязательно проверьте их. Очень часто пользователи загружают песни или целые альбомы на свой смартфон для воспроизведения их в оффлайне, забывая о них со временем.

В случае с Apple Music, встроенный в iOS, чтобы удалить загруженные песни, выберите в перечне приложений раздел "Музыка" и нажмите "Редактировать". Таким образом можно удалить как все песни, так и композиции отдельных исполнителей.

Если рекомендации выше не помогли, то придется все же удалить некоторые медиафайлы. Либо задуматься о покупке нового смартфона. Сегодня на рынке доступны модели с 1 ТБ памяти, причем это не обязательно дорогостоящие флагманы.

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