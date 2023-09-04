Программы нужно не только правильно устанавливать, но и удалять. Иначе в системе остаются различные файлы, небольшие документы и прочий "мусор", который только забивает память.

Если выделить самый популярный способ избавление от ненужных программ на Android, он, скорее всего, будет выглядеть так: вы зажимаете значок программы, после чего выбираете в выпадающем меню опцию "Удалить". И на этом, как правило, все заканчивается.

Оказывается, приложения нужно не только правильно устанавливать, но и удалять. Делая это привычным способом, в системе остаются различные файлы, небольшие документы и прочий мусор. Как результат, с каждым днем места на смартфоне остается все меньше. Поэтому избавляться от приложений тоже нужно правильно.

Как правильно удалять приложения на Android

Для начала идем в настройки, далее спускаемся до вкладки "Приложения" и открываем "Все приложения". Стоит отметить, что некоторые пункты меню могут отличаться, в зависимости от того, какая у вас Android-оболочока, но последовательность действий будет одинаковой.

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Теперь, когда вы видите полный список приложений, установленных на вашем смартфоне, у вас есть полный контроль над каждым из ним. К слову, если есть чувство, что чего-то не хватает, нажмите на три точки в правом верхнем углу и в выпадающем меню выберите "Показывать системные" [приложения].

Чтобы правильно удалить приложение, клацните на него, после этого перейдите в раздел "Память", если он есть, и очистите все данные и кэш. Так вы уберете оставшийся системный мусор, который после удаления приложения больше не нужен системе.

По завершению этой процедуры, вернитесь к предыдущему меню, кликните "Удалить" и подтвердите свое действие. Приложение будет полностью удалено, а память смартфона наконец вздохнет с облегчением.

Что делать, если приложение не хочет удалятся

На самом деле, это нормальное явление. Это сделано производителями смартфонов с целью предотвратить возможные проблемы и повреждения, которые могут возникнуть при удалении системных компонентов. Тот, кто понимает риски, найдет способ их удалить, тогда как большинству этого делать не надо.

Обычно подобные "неудаляемые" приложения прямо не влияют на работу системы, но дают ей нужные функции. Например, приложение "Сообщения". Вряд ли кто-то захочет избавиться от него его осознанно. Поэтому в системе и встроена защита, которая не позволит случайно сделать лишнее действие.

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