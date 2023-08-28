Также девайс оснащен LED-подсветкой на задней панели, самым топовым процессором Qualcomm и 24 Гбайт оперативной памяти.

В Китае прошла презентация продуктов realme. Одна из новинок – флагманский смартфон GT5 который, отличается рекордно мощной зарядкой на 240 Вт. Всего за 80 секунд заполняются первые 20%, а полный заряд занимает 9 минут.

Также смартфон оснащен светодиодной полосой на задней панели для оповещения об уведомлениях и других событиях, самым топовым процессором Qualcomm и 24 Гбайт оперативной памяти.

Основные характеристики realme GT5:

Дисплей: 6,74", 1,5K, AMOLED, 144 Гц, 1400 нит.

Процессор: 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 3,2 ГГц, Adreno 740.

Память: 12/16/24 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256/512 или 1 ТБ ПЗУ UFS 4.0.

Камера: основная (50 Мп, Sony IMX890), широкоугольная (8 Мп, Sony IMX355), макро (2 Мп, GalaxyCore GC02M1).

Батарея: 4600/5240 мАч, быстрая зарядка 150/240 Вт.

ОС: Android 13, realme UI 4.0

Кроме того, у девайса при себе продвинутая система охлаждения, 16-мегапиксельная фронталка и стереодинамики. А на выбор покупателям будут доступны три конфигурации GT5, которые отличаются не только объемом памяти, но и емкостью аккумулятора со скоростью зарядки.

В Китае ценник на realme GT5 стартует с 2999 юаней (~15 000 грн), самая топовая версия с 24 ГБ + 240 Вт обойдется в 3799 юаней (~19 200 грн). Позже новинка доберется до Европы.

Для сравнения, новые Айфоны смогут заряжаться при мощности до 35 Вт. При этом не факт, что ускоренная зарядка достанется всем новым моделям.

Уже подтверждено, что Apple представит линейку iPhone 15 и другие "яблочные" гаджеты 12 сентября. А в продажу они поступят 22 числа.

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