Пришло время проверить свой аккумулятор – возможно, он уже своё отжил и нуждается в замене.

Батарея – это единственный компонент наших смартфонов, который подвержен износу и рано или поздно требует замены в процессе эксплуатации. Но когда именно – вопрос другой.

От батареи на самом деле зависит очень многое: это и время "жизни" и производительность смартфона, и его общее состояние, а также температура, до которой она будет нагреваться при работе. Рассказываем, как узнать, что батарейку пора менять.

Сколько обычно живет батарея

Начнем с того, что износ батареи у каждого пользователя происходит в разное время. Если вы пользуетесь своим смартфонам примерно год-полтора и затем апгрейдитесь, скорее всего, вы даже не столкнетесь с необходимостью замены, потому что батарея не успеет износиться.

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Как правило, срок жизни аккумулятора смартфонов – 400-500 циклов. Это примерно 2 года активного использования, то есть зарядок каждый день. Поэтому менять батарею в первый год категорически не нужно, за исключением, если с ней не произошло что-то из ряда вон выходящее.

Как понять, что пора менять аккумулятор телефона

У пользователей iPhone есть раздел "Аккумулятор" в настройках, где указано состояние аккумулятора и его максимальная емкость – со временем эта цифра снижается.

На Android механизм подсчета оставшегося ресурса по умолчанию не встроен, но в магазине Google Play можно найти кучу полезных приложений, к примеру, AccuBattery.

Этот бесплатный помощник не только расскажет вам о реальном состоянии батареи, но и покажет, какие процессоры сейчас запущены на фоне и сильно "едят" батарею.

Принято считать, что если уровень упал ниже 80%, то батарею рекомендуется поменять, а если ниже 70% – то обязательно. При таких цифрах смартфон не только живет меньше, но и подвержен самопроизвольным перезагрузкам.

В целом, можно ориентироваться по следующей карте:

100-85% – все отлично, аккумулятор работает как надо;

84-78% – аккумулятор начинает терять заряд, автономность ухудшится;

77-70% – могут возникнуть проблемы (тротлинг, внезапные перезагрузки и выключения в критических ситуациях);

от 69% – строго обязательна замена батареи.

В любом случае, аккумулятор современного смартфона может спокойно протянуть пару-тройку лет. Также можно выполнить калибровку аккумулятора – эта процедура помогает не только поддерживать заряд на оптимальном уровне, но и увеличить срок жизни батареи.

Также важно придерживаться правила, что заряжать смартфон нужно на определенном проценте, избегая полной зарядки до 100%. Большинство пользователей редко обращают внимание на все тонкости процесса зарядки и от этого существенно укорачивают "жизнь" не только батареи, но и смартфона.

А если апгрейда не избежать, то УНИАН делился списком лучших и недорогих смартфонов для покупки в 2023 году. В последние пару лет Xiaomi и Redmi перестали быть королями бюджетного сегмента – рассказываем, кто занял их места.

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