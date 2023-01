Несмотря на вызовы полномасштабного вторжения РФ в Украину, инициатива "Чистое небо" смогла перенастроить работу в новых реалиях, запустила немало важных инициатив и продолжает активную борьбу на информационном фронте.

Антипиратская инициатива "Чистое небо", в состав которой входят крупнейшие игроки медиарынка Украины, подытожила 2022 год и рассказала о важных шагах на пути к формированию культуры потребления легального контента и борьбы с пиратским бизнесом.

Как сообщает пресс-служба проекта, из-за полномасштабной войны РФ в Украине, активная деятельность ИЧН и определенные проекты инициативы были приостановлены. Вместе с тем, усилиями членов-участников было сделано немало важных дел, которые развивают медиарынок, помогают в борьбе на информационном фронте и приближают победу.

"Несмотря на вызовы полномасштабного вторжения РФ в Украину, инициатива "Чистое небо" смогла перенастроить работу в новых реалиях, запустила немало важных инициатив и продолжает активную борьбу на информационном фронте. Наш фокус сместился и ресурсами компаний-участниц инициативы мы прилагаем усилия, чтобы, в первую очередь, противодействовать вражеской пропаганде, оперативно реагировать на угрозы информационной безопасности Украины и внедрять необходимые изменения в медийном пространстве. Верим, что 2023 год станет годом абсолютной победы, а ИЧН ждет еще больше важных проектов и позитивных изменений", – прокомментировал руководитель инициативы "Чистое небо" Вячеслав Миенко.

В 2023 году ИЧН ставит перед собой не менее амбициозные задачи, которые будут укреплять процессы защиты интеллектуальной собственности в Украине, активно противодействовать пиратству и защищать инфопространство Украины. В частности, будут реализованы законодательные изменения, будет продолжаться тесное сотрудничество с киберполицией и СБУ по противодействию незаконному распространению медиаконтента, будет происходить дальнейшее привлечение органов прокуратуры к активной борьбе с пиратством в рамках уголовных производств и тому подобное.

О новых уголовных производствах

В 2022 году было зарегистрировано 19 новых уголовных производств, инициированных группой 1+1 media, по которым осуществляются следственные действия и продолжается документирование. Еще ряд заявлений находится на рассмотрении правоохранителей. К слову, в 2021 году количество уголовных производств, касающихся нарушений в сфере интеллектуальной собственности, составило 11 случаев. Большинство новых кейсов касаются нарушителей смежных прав, которые также обеспечивают ретрансляцию запрещенных в Украине телеканалов страны-агрессора.

Знаковым кейсом прошлого года стало открытие уголовного производства и проведение активных следственных действий по CDN-хостингу (видеобалансеру) VOD-контента. Также вновь открыто уголовное производство по фактам финансирования пиратства.

С мая 2022 года возобновлено полноценное сопровождение уголовных производств на стадии досудебного расследования и участие в судебных заседаниях.

В течение 2022 года правоохранителями проведены обыски, в ходе которых изъято оборудование, техника, средства связи в 14 уголовных процессах. Всего объявлены подозрения 11 фигурантам уголовных производств, в суд направлены два обвинительных акта и получен обвинительный приговор суда по одному делу.

О противодействии вражеской пропаганде

Как уже отмечалось выше, участники ИЧН в течение года эффективно сотрудничали с правоохранительными органами – Национальной полицией и СБУ – в прекращении деятельности лиц или компаний, которые не только нарушают авторские и смежные права, но и ведут запрещенную информационную деятельность, предоставляя доступ зрителям к каналам страны-агрессора.

Так, в феврале-марте 2022 года члены ИЧН вместе с Министерством культуры и информационной политики Украины принимали активное участие в формировании перечней физических и юридических лиц РФ, причастных к медиаиндустрии страны-агрессора. В результате этого процесса были применены санкции, в том числе и международные, к ряду пропагандистов, продвигающих пророссийские нарративы в инфополе. Среди таких лиц – олигархи Роман Абрамович и Герман Хан, генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст и другие.

Кроме этого, с целью противодействия массовой дезинформации со стороны России, в течение 2022 года члены инициативы системно собирали информацию, которая была использована при наложении санкций Европейского Союза в отношении запрета спутникового вещания телеканалов РФ и ретрансляции этих каналов европейскими кабельными операторами.

Законотворчество и GR

Участники ИЧН присоединились к принятию ВРУ закона Украины "О медиа", который содержит отдельные положения, направленные на усиление борьбы с пиратством в Украине.

К тому же продолжается работа по внесению изменений в законодательство о рекламе, которые направлены на запрет размещения рекламы на пиратских ресурсах (в частности, включенных в международную базу данных WIPO ALERT). А часть необходимых для успешной борьбы с интернет-пиратством положений имплементировано в новой редакции закона Украины "Об авторском праве и смежных правах", принятой ВРУ.

Дополнительно налажена работа с комитетом гуманитарной политики ВР по доработке правительственного законопроекта № 5970 "О защите услуг, предоставляемых с применением системы условного доступа". Речь идет об имплементации европейских норм по обеспечению мер противодействия применению незаконных систем условного доступа.

Сотрудничество с международными партнерами

Командой инициативы "Чистое небо" подготовлено обращение председателю Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания – представителю Украины в СDMSI (Руководящем комитете Совета Европы по вопросам медиа и информационного общества) относительно обновленного раздела об Украине в сравнительном исследовании Совета Европы "Блокировка, фильтрация и удаление незаконного контента в сети Интернет".

Кроме этого, "Торговому представительству США" (USTR) поданы комментарии относительно состояния защиты авторского права и проблем правоприменения в Украине для ежегодного "Специального отчета 301" (Comments and Notice of a Public Hearing Regarding the 2021 Special 301 Review).

Взаимодействие с рекламным рынком (IAB Ukraine)

Осенью 2022 года на запрос рекламного рынка было возобновлено формирование блэклистов (списка сайтов, к которым есть претензии правообладателей, перечня провайдеров ТВ-услуги, к которым есть претензии правообладателей blacklists.org.ua), и их доведение до участников рынка интерактивной рекламы.

При активном содействии IAB Ukraine,проведено совместное обсуждение с представителями гемблинговой индустрии ("КОСМОЛОТ") о необходимости отказа от практики размещения рекламы на пиратских сайтах онлайн-кинотеатров и даны конкретные практические рекомендации, как это сделать.

Напомним, инициатива "Чистое небо" была создана летом 2013 года с целью развития в уанете легального аудиовизуального продукта и борьбы с ресурсами, распространяющими контент с нарушением права интеллектуальной собственности. ИЧН насчитывает 21 участника и 12 партнеров, среди которых крупнейшие игроки медиарынка Украины.