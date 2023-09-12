Пользователи начали переводить мемы.

Компания HeyGen презентовала нейросеть, которая может автоматически переводить слова людей на видео на другие языки и соответственно подстраивать их мимику.

В сети этот сервис вызвал значительное любопытство - пользователи начали снимать смешные ролики, а также переводить на другие языки известные мемы и сцены из кинофильмов. В то же время генеральный директор HeyGen Джошуа Сю рассчитывает на сотрудничество с образовательными проектами, ютуберами и сферой кино.

"Что, если бы существовала платформа, на которой каждое видео можно было бы просматривать на любом языке со скоростью, близкой к родной? Это больше, чем просто функция перевода, это новая парадигма потребления контента. И вы правы, языковой ИИ - это только отправная точка. Как только мы это сделаем, возможности для персонализации и улучшения пользовательского опыта станут практически безграничными", - написал он в Twitter.

На сайте можно создать индивидуальный видеоаватар, который будет проговаривать необходимый текст на других языках. Также пользователям предлагают выбрать между уже готовыми аватарами и голосами.

После регистрации на сайте пользователям доступен один бесплатный перевод видео длиной от 30 до 59 секунд. В настоящее время предлагается восемь языков.

Другие интересные нейросети

Напомним, ранее компания Runway открыла доступ к нейросети Gen-2, которая может генерировать видеоролики по текстовому описанию.

А известная нейросеть Мидджурни, которая входит в топ самых популярных в этом направлении, обновилась до пятой версии.

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