Разработчики повысили детализацию, скорость работы и уровень проработки лиц. Кроме того, ИИ начал лучше "понимать" запросы.

Midjourney входит в тройку самых популярных нейросетей для генерации изображений. Недавно нейросеть обновилась до пятой версии – теперь она еще лучше генерирует картинки и наконец научилась правильно рисовать пальцы.

Кроме того, разработчики повысили детализацию, скорость работы и уровень проработки лиц, улучшили понимание запроcов, а также увеличили разрешение картинок в 2 раза – с 512×512 до 1024×1024 пикселей.

Вот несколько примеров сравнения 4-й и 5-й версий:

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По первым тестам пятой версии заметно серьезное повышение фотореалистичности результатов. Разработчики улучшили и генерацию рук и глаз, что привело к снижению числа случаев, когда алгоритм создавал людей с шестипалыми руками и другими необычными особенностями. Однако полностью от них избавиться пока не удалось.

Чтобы включить Midjourney V5 в канале Discord, необходимо перейти в настройки командой /settings и выбрать пункт MJ version 5.

Еще несколько примеров после апгрейда ИИ:

Midjourney стала одной из самых популярных нейросетей среди украинских пользователей. Этот искусственный интеллект на сотнях миллионов примеров обучали выстраивать соответствие между текстовыми описаниями и картинками. Так он и стал генерировать оригинальные образы.

Если хотите воспользоваться одной из таких нейросетью, УНИАН делился подборкой лучший нейросетей, которые рисуют по словам. Для достижения невероятного результата не обязательно уметь рисовать – достаточно просто правильно сформулировать текстовый запрос или подобрать уже существующие картинки.

Среди украинских пользователей также "завирусилась" нейросеть, которая делает из вас героя аниме. Несмотря на то, что весь интерфейс на китайском языке, сервис максимально прост в использовании.

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