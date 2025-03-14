В GeForce RTX 5000 компания Nvidia прекратила поддержку 32-битного PhysX, что отразилось на их производительности в старых играх.

Недавно выяснилось, что Nvidia отключила поддержку 32-битной PhysX для видеокарт RTX 50-й серии, из-за чего они в соответствующем режиме сильно проигрывают более старым карточкам. Авторы YouTube-канала Gamers Nexus решили оценить масштаб проблемы и сравнили RTX 5080, в том числе с GTX 580, вышедшей в далеком 2010 году.

Результаты показали, что при включенном PhysX вся обработка физических эффектов ложится на процессор, которым в данном тесте выступал Ryzen 7 9800X3D. В таких условиях GeForce RTX 5080 теряет производительность настолько сильно, что в некоторых играх GTX 580 оказывается быстрее, особенно если использует GPU для обработки PhysX.

Например, в игре Mafia II без PhysX RTX 5080 выдает более 400 fps. Однако после активации технологии ее средний фреймрейт падает до 30 fps (-92,5%), что фактически в два ниже показателей GTX 580.

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Но сама по себе ситуация неоднозначна: в ряде протестированных игр RTX 5080 хорошо справляется даже с учетом отсутствия поддержки PhysX. Хотя если эффекты отключить, производительность все равно вырастает в разы.

Единственным способом получить вменяемую производительность на новых видеокартах RTX 50-й серии в играх из-за отмены поддержки PhysX является установка в систему дополнительной видеокарты, занимающейся обсчетом технологии.

Во время анонса RTX 5080 Nvidia установила на них рекомендованную цену в $999. Но этот ценник является таковым лишь на бумаге. Дефицит и ограниченные запасы демонстрирует другой уровень цен – в Украине видеокарта продается от 68 000 грн (~$1650) до 85 000 грн (~$2020).

Напомним, ранее Nvidia заявила о прекращении поддержки видеокарт GTX 900 и GTX 1000. Особого внимания заслуживает GTX 1060, которая на протяжении многих лет удерживала звание самой популярной видеокарты у пользователей Steam.

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