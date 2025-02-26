Всё из-за отмены поддержки PhysX в новинке Nvidia.

Недавно выяснилось, что новые видеокарты Nvidia RTX 50 больше не поддерживают старый физический движок PhysX, из-за чего многие старые игры просто не работают. Однако "несчастные" владельцы RTX 5090 нашли необычный способ вернуть поддержку и повысить FPS в ряде классических проектов: они добавляют в систему вторую видеокарту.

Один из пользователей Reddit рассказал, что специально купил RTX 3050, чтобы использовать её вместе с RTX 5090. Это позволило значительно повысить частоту кадров в некоторых старых играх: Mafia 2, например, увеличила производительность с 28,8 до 157,1 FPS, Batman: Arkham Asylum вырос с 61 до 390 FPS, а в Mirror’s Edge скачок оказался наиболее заметным - с 12 до 171 FPS.

Другой пользователь решил протестировать более бюджетное решение, добавив в систему GT 1030 в паре с RTX 3080 Ti с выключенным PhysX. Даже этот вариант дал ощутимый прирост: Mafia II поднялась с 18,9 до 107,1 FPS, Mirror’s Edge увеличил показатель с 132 до 302 FPS, а в Batman: Arkham City рост составил 10-20 дополнительных кадров. Metro 2033 и Cryostasis тоже показали улучшения, но с меньшим эффектом из-за специфики движков.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что у некоторых пользователей RTX 5090 начали гореть видеокарты просто от сёрфинга в интернете.

Вас также могут заинтересовать новости: