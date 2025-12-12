Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года по версии 'геймерского Оскара'

Лучшей игрой 2025 года стала Clair Obscur: Expedition 33 / фото Sandfall Interactive

В ночь на 12 декабря прошла The Game Awards 2025 – ежегодная церемония награждения и игровая презентация. На мероприятии назвали победителей в 27 номинациях по итогам 2025 года.

Лучшей игрой 2025 года стала Clair Obscur: Expedition 33 – RPG с пошаговыми боями от французской студии Sandfall Interactive. Помимо главной номинации, ей удалось победить еще в восьми ключевых категориях  – это абсолютный рекорд для премии.

  • Лучшая независимая игра – Clair Obscur: Expedition 33
  • Лучший дебют инди-игры – Clair Obscur: Expedition 33
  • Лучший художественный стиль – Clair Obscur: Expedition 33
  • Лучший саундтрек и музыка – Clair Obscur: Expedition 33
  • Лучшая ролевая игра – Clair Obscur: Expedition 33
  • Лучший сюжет – Clair Obscur: Expedition 33
  • Лучшая работа гейм-директора – Clair Obscur: Expedition 33
  • Лучшая актерская игра – Дженифер Инглиш (Clair Obscur: Expedition 33)

Другие победители на The Game Awards 2025

  • Самая ожидаемая игра – Grand Theft Auto 6
  • Лучшее приключениеHollow Knight: Silksong
  • Лучшая спортивная игра – Mario Kart World
  • Лучший мультиплеерArc Raiders

  • Лучшая поддержка сообщества – Baldur’s Gate 3
  • Лучшая VR-игра – The Midnight Walk
  • Выбор игроков – Wuthering Waves
  • Лучший аудиодизайн – Battlefield 6
  • Лучшая экшен-игра – Hades 2

  • Лучшая поддержка игры – No Man’s Sky
  • Лучшая стратегия/симулятор – Final Fantasy Tactics
  • Лучшая экранизация – The Last of Us: Season 2
  • Социально-важная игра – South of Midnight

  • Лучшая мобильная игра – UmaMusume: Pretty Derby
  • Лучший файтинг – FATAL FURY: City of the Wolves
  • Лучшая киберспортивная игра – Counter-Strike 2
  • Лучшая киберспортивная команда – Team Vitality
  • Лучшая семейная игра – Donkey Kong Bananza
  • "Инновации в доступности" – DOOM: The Dark Ages

The Game Awards 2025 прошла в ночь на 12 декабря. На мероприятии представили Star Wars: Fate of the Old RepublicDivinity от создателей Baldur's GateControl 2 ResonantTomb Raider Catalyst и много чего еще.

Как УНИАН уже писал, Razer в честь 20-летия перевыпустила первую в истории игровую мышь. Мышка сохранила культовый "змеиный" дизайн, получив необычные основные кнопки, обтянутые искусственной кожей.

