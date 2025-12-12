Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года по версии 'геймерского Оскара'

В ночь на 12 декабря прошла The Game Awards 2025 – ежегодная церемония награждения и игровая презентация. На мероприятии назвали победителей в 27 номинациях по итогам 2025 года.
Лучшей игрой 2025 года стала Clair Obscur: Expedition 33 – RPG с пошаговыми боями от французской студии Sandfall Interactive. Помимо главной номинации, ей удалось победить еще в восьми ключевых категориях – это абсолютный рекорд для премии.
- Лучшая независимая игра – Clair Obscur: Expedition 33
- Лучший дебют инди-игры – Clair Obscur: Expedition 33
- Лучший художественный стиль – Clair Obscur: Expedition 33
- Лучший саундтрек и музыка – Clair Obscur: Expedition 33
- Лучшая ролевая игра – Clair Obscur: Expedition 33
- Лучший сюжет – Clair Obscur: Expedition 33
- Лучшая работа гейм-директора – Clair Obscur: Expedition 33
- Лучшая актерская игра – Дженифер Инглиш (Clair Obscur: Expedition 33)
Другие победители на The Game Awards 2025
- Самая ожидаемая игра – Grand Theft Auto 6
- Лучшее приключение – Hollow Knight: Silksong
- Лучшая спортивная игра – Mario Kart World
- Лучший мультиплеер –Arc Raiders
- Лучшая поддержка сообщества – Baldur’s Gate 3
- Лучшая VR-игра – The Midnight Walk
- Выбор игроков – Wuthering Waves
- Лучший аудиодизайн – Battlefield 6
- Лучшая экшен-игра – Hades 2
- Лучшая поддержка игры – No Man’s Sky
- Лучшая стратегия/симулятор – Final Fantasy Tactics
- Лучшая экранизация – The Last of Us: Season 2
- Социально-важная игра – South of Midnight
- Лучшая мобильная игра – UmaMusume: Pretty Derby
- Лучший файтинг – FATAL FURY: City of the Wolves
- Лучшая киберспортивная игра – Counter-Strike 2
- Лучшая киберспортивная команда – Team Vitality
- Лучшая семейная игра – Donkey Kong Bananza
- "Инновации в доступности" – DOOM: The Dark Ages
The Game Awards 2025 прошла в ночь на 12 декабря. На мероприятии представили Star Wars: Fate of the Old Republic, Divinity от создателей Baldur's Gate, Control 2 Resonant, Tomb Raider Catalyst и много чего еще.
Как УНИАН уже писал, Razer в честь 20-летия перевыпустила первую в истории игровую мышь. Мышка сохранила культовый "змеиный" дизайн, получив необычные основные кнопки, обтянутые искусственной кожей.