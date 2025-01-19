Это должна была быть кооперативная экшен-RPG в сеттинге тёмного фентези.

Thought Pennies отменила неанонсированную игру по Warhammer из-за потери финансирования от Games Workshop.

По данным издания mp1st, основанная в 2020 году студия Thought Pennies работала над мультиплатформенным кооперативным экшен-RPG по вселенной Warhammer. Разработка велась на движке Unreal Engine 5, а игровая концепция подразумевала темное фэнтези с сочетанием ближнего и дальнего боя и отрядом уникальных героев.

Однако в 2023 и 2024 годах компанию настигли две волны сокращений. Источники утверждают, что издатель сменил стратегический курс и отказался от дальнейшей поддержки проекта, в результате чего игра, так и не успев получить официальный анонс, была закрыта.

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Thought Pennies не сообщала о полном закрытии студии, но не ясно, сколько сотрудников осталось после последнего раунда увольнений. Известно, что основал команду Тим Эрнс, ранее участвовавший в разработке проектов по Star Wars и Final Fantasy.

Отмена игры стала неожиданным ударом для фанатов Warhammer, особенно на фоне крупных релизов для вселенной, среди которых популярный экшен Warhammer 40K: Space Marine 2 и готовящийся сериал Генри Кавилла.

Ранее мы рассказывали, что Sony отменила сразу два неанонсированных проекта, среди которых была игра-сервис во вселенной God of War.

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