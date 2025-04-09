Пока одни игры предлагают масштабные миры и сотни часов геймплея, в топе Steam внезапно оказался... кот, который бьёт по бонгам каждый раз, когда ты нажимаешь клавиши или кликаешь мышкой.
Bongo Cat - бесплатное приложение, которое собрало более 100 тысяч одновременных пользователей и уверенно заняло место между Monster Hunter и Apex Legends. Сейчас у приложения больше 5 тысяч отзывов, 96% из которых - положительные.
Принцип работы прост до абсурда: после установки кот появляется в углу экрана, и всякий раз, когда ты что-то печатаешь или щёлкаешь мышью, он начинает стучать лапками по виртуальным бонгам. Под ним отображается счётчик ударов, а по мере активности можно открывать разные головные уборы, например красную шапочку гнома.
Несмотря на минимализм, феномен Bongo Cat вполне объясним. Как отметила редактор PC Gamer Лорен Мортон, возвращение настольных питомцев - это ностальгия, адаптированная к современным рабочим и геймерским реалиям: в эпоху ультрашироких экранов, многозадачности и переизбытка контента людям хочется чего-то простого, уютного и ненавязчивого.
Ранее мы рассказывали, что симулятор наркоторговли в духе сериала "Во все тяжкие" стал новым хитом Steam.