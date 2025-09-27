Геймдизайнер рассказывает, что уже однажды призвал призрака к себе в студию, после чего пошёл в храм, чтобы не навлечь на игру проклятие.

Хидео Кодзима признался, что хочет стать первым в индустрии, кто "отсканирует призрака", чтобы добавить его в свой будущий хоррор OD Knock.

В свежем трейлере игры показали героиню в исполнении Софии Лиллис, пытающуюся зажечь свечи в пустой комнате, где постепенно начинают происходить тревожные вещи. Как рассказал Кодзима на выставке Beyond the Strand, сцена основана на реальном месте, которое команда сканировала специально для проекта. Но на этом он останавливаться не собирается:

"Я хочу ездить по миру в жуткие места и впервые в истории отсканировать призрака. И получить за это награду".

Разработчик добавил, что во время работы над OD в студии Kojima Productions удалось зафиксировать "странные трески", которые команда приписала призраку, ранее якобы обитавшему в офисе. Позже вместе с Microsoft они даже посетили храм, чтобы убедиться, что игра не проклята.

Видео дня

OD обещает стать экспериментальным хоррором, в котором Кодзима стремится поймать и перенести атмосферу страха из реального мира в цифровой. Когда игра выйдет, пока неизвестно, проект должен стать достойной заменой отменённого P.T.

Ранее мы рассказывали, что Хидео Кодзима хочет стать первым разработчиком, который сделал игру в открытом космосе. Геймдизайнер планирует полететь на МКС и пробыть там несколько месяцев.

