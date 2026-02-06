Jerry Heil назвала сумму, которую потратила на участие в 'Евровидении-2024'

Певица разделила расходы с рэпершей Alyona alyona.

Популярная украинская певица и автор песен Яна Шемаева, которая выступает под сценическим именем Jerry Heil, рассказала подробности своего участия в "Евровидении-2024". В частности, артистка призналась, сколько денег она потратила вместе с рэпершей Alyona alyona.

Напомним, исполнительницы представляли Украину на международном песенном конкурсе в Швеции. Тогда Jerry Heil и Alyona alyona выступили с композицией "Teresa & Maria" и заняли третье место. Однако, по словам певицы, очень много средств они потратили на подготовку из собственного кармана.

"Ты привлекаешь очень большие средства, чтобы сделать себе номер. В других странах это, возможно, работает по-другому, но у нас сейчас страна находится в состоянии войны. Очень большая благодарность украинским брендам, которые к этому присоединяются и выходят вместе с тобой в промо и финансируют вместе с тобой все эти расходы, потому что это было бы невозможно. Конечно, Суспільне покрывает определенные расходы, но если ты хочешь работать с конкретным режиссером, то в нашем случае финансировали конкретно мы", - подчеркнула Яна в интервью Рамине Эсхакзай.

Далее Jerry Heil назвала конкретную сумму, которую вложили вместе с рэпершей.

"Вся поездка и все, что вокруг "Евровидения" происходило, обошлось нам в 300 тысяч долларов. Конечно, мы привлекали бренды, сами бы мы не справились", - отметила певица, которая и в этом году решила бороться за право представлять Украину на международной арене.

