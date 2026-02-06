На выходных снег и дожди накроют почти всю Украину

На выходных, 7 и 8 февраля, температура в Украине существенно не изменится, только на севере страны к концу недели станет чуть холоднее. Осадки пройдут практически по всей стране: в зависимости от температуры ожидается снег и мокрый снег с дождем. И в субботу, и в воскресенье будет пасмурно, без солнечных прояснений. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, температура воздуха ночью -8°, днем -3°, снег. В воскресенье ночью ожидается -8°, а днем -6°, пасмурно, небольшой снег.
Во Львове в субботу ночью -2°, днем 0°, пасмурно, снег с дождем. В воскресенье ночью -2°, днем 0°, пасмурно, снег с дождем.
В Луцке в субботу ночью -2°, днем 0°, пасмурно, снег. В воскресенье - пасмурно, ночью -2°, днем 0°, небольшой снег.
В Виннице в субботу будет пасмурно. Температура воздуха -4°...+1°, снег с дождем. В воскресенье температура будет -4°...+1°, пасмурно, снег с дождем.
В субботу в Одессе будет пасмурно, температура ночью -2°, днем +5°. В воскресенье - пасмурно, -2°...+5°.
В Харькове в субботу температура ночью составит -6°, днем +1°, пасмурно, снег с дождем. В воскресенье столбики термометров покажут -2°...+1°, пасмурно, снег с дождем.
В Днепре в субботу - пасмурно, температура ночью -4°, днем +1°, снег с дождем. В воскресенье температура составит -4°...+1°, пасмурно, снег с дождем.
В Симферополе в субботу - пасмурно, +3°...+10°, дождь. В воскресенье +3°..+54°, пасмурно, дождь.
Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью -1°, днем +1°. В воскресенье ночью ожидается 0°, днем +3°, пасмурно, дождь.
В Краматорске в субботу будет пасмурно. Температура ночью -1°, днем +2°, небольшой дождь. В воскресенье будет пасмурно, ночью +1°, днем +3°, дождь.
В Северодонецке завтра будет пасмурно, температура ночью -2°, днем +1°, мокрый снег с дождем. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь, температура составит 0°, днем +2°.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу будет пасмурно. Температура ночью -5°, днем до +5°. В воскресенье ночью температура составит +2°, днем столбики термометров покажут -3°, пасмурно, снег.
В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет -1°, днем +3°, пасмурно. В воскресенье - пасмурно, снег. Температура ночью составит +1°, днем -1°.
В Трускавце в субботу пасмурно, температура до +3°. В воскресенье - пасмурно, снегопад, температура +1°...-2°.
В Сваляве завтра ожидается пасмурно, до +3°, дождь. В воскресенье - пасмурно, +2°...+4°, небольшой дождь.
В Затоке в субботу - пасмурно, ночью +1°, днем +4°. В воскресенье - пасмурно, температура 0°...+4°.