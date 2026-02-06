Отключение Starlink: военный рассказал, как изменилась ситуация под Покровском

Он отметил, что сейчас у россиян возникли проблемы с передачей информации, но результаты блокировки будут заметны позже.

На Покровском направлении у российских оккупантов возникли проблемы с передачей информации из-за ситуации со Starlink.

Об этом сказал начальник отделения коммуникаций 14 бригады оперативного назначения "Червона Калина" 1 корпуса Нацгвардии "Азов" Максим Бакулин в эфире Киев24.

Он отметил, что именно терминалы Starlink россияне использовали для продвижения своей техники и управления войсками.

Видео дня

"Сейчас также продолжаются пешие штурмы, штурмы на двухколесном транспорте. Натиск изменился, но количество штурмов не уменьшается", - подчеркнул военный.

Он добавил, что сейчас у россиян возникли проблемы с передачей информации, но результаты блокировки будут заметны позже.

Ситуация со Starlink на фронте

Ранее УНИАН сообщал, что РФ нанесла удар "Шахедом" по Starlink на стоянке вертолетов возле Кропивницкого. Дроны летели почти над землей, чтобы их не заметили радиолокационные системы.

В конце января компания SpaceX начала комплекс мер, чтобы лишить россиян этой спутниковой связи, чтобы они не использовали терминалы Starlink для ударных дронов.

Советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестов отмечал, что у оккупантов катастрофа на фронтах в связи с отключением Starlink.

5 февраля министр обороны Михаил Федоров заявил, что терминалы Starlink россиян уже заблокированы. Также он рассказал, как украинские владельцы этих терминалов, как военные, так и гражданские, могут избежать блокировки.

Вас также могут заинтересовать новости: