Культовая героиня сериала 'Сплетница' получит продолжение собственной истории

Любимица фанатов "Сплетницы" Блэр Уолдорф получит продолжение своей истории, ведь автор оригинальной книжной серии Сесили фон Цигезар работает над новым романом.

Как пишет Deadline, книга под названием "Blair" продолжит историю героини через 20 лет после событий первой саги. Компания Alloy Entertainment уже продала права на издание романа крупному американскому издателю Grand Central Publishing.

События нового романа будут разворачиваться в современном Нью-Йорке. Блэр Уолдорф возвращается в Манхэттен, чтобы снова завоевать место на вершине пищевой цепочки Верхнего Ист-Сайда. Детали сюжета пока держатся в секрете. Выход книги предварительно запланирован на лето 2027 года.

Alloy Entertainment, которая стояла за развитием книжной и телевизионной франшизы "Сплетница", сохраняет за собой права на экранизацию нового романа, однако официальных заявлений о сериальной или киноадаптации пока нет.

Оригинальный роман "Gossip Girl", вышедший в 2002 году, разошелся тиражом более 6 миллионов экземпляров, был переведен на 25 языков и более 100 недель находился в списке бестселлеров The New York Times. Телевизионная адаптация стартовала в 2007 году и длилась шесть сезонов.

