NYT: Переговоры в Абу-Даби завершились намеками на тупик

Стороны договорились только об обмене пленными, тогда как ключевые вопросы – территории и гарантии безопасности – остались нерешенными.

Очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США, который состоялся в Абу-Даби, завершился без ощутимого прорыва в прекращении войны, которая длится уже пятый год. Несмотря на заявления о "конструктивном диалоге", единственным конкретным результатом стала договоренность об обмене военнопленными, пишет The New York Times.

Переговоры длились два дня, однако уже через несколько часов после их завершения стало ясно, что прогресс ограничился гуманитарным треком. Основные камни преткновения – будущее оккупированных территорий и послевоенные гарантии безопасности для Украины – так и не приблизились к решению.

Обмен пленными без дипломатического прорыва

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что стороны согласовали обмен 314 пленными, назвав это результатом "детальных и продуктивных мирных переговоров". В то же время аналитики отмечают, что подобные обмены между Украиной и Россией не являются свидетельством стратегического сдвига.

В течение нескольких часов после переговоров стороны обменялись 157 пленными – впервые с начала октября.

Атаки на фоне дипломатии

Переговоры проходили на фоне новых массированных ударов России по энергетической инфраструктуре Украины. За день до встречи РФ осуществила одну из крупнейших атак за последние месяцы, использовав сотни беспилотников и десятки ракет. По данным украинской стороны, только на эту атаку Москва потратила около 325 млн долларов.

Несмотря на заявления США о временном прекращении ударов по энергетике, Россия продолжала атаковать логистические узлы, поддерживающие работу энергосети.

Позиции сторон остаются неизменными

Россия, которая в настоящее время контролирует около 20% территории Украины, публично не отступила от своих первоначальных целей. По сообщениям российских государственных СМИ, Москва настаивает не только на передаче всего Донбасса, но и на его международном признании в качестве российской территории. Также Кремль категорически отвергает любые гарантии безопасности для Украины, связанные с присутствием западных войск или перспективой членства в НАТО.

Украина, со своей стороны, заявляет о готовности временно заморозить линию фронта и соглашается на отложение вопроса членства в НАТО, но отвергает любые территориальные уступки или изменение международного статуса Донбасса.

Скепсис экспертов

Аналитики отмечают, что заставить Москву пойти на компромисс будет крайне сложно, поскольку Кремль считает, что имеет преимущество на поле боя, несмотря на большие потери и медленное продвижение.

Украинский политолог Владимир Фесенко назвал переговоры "промежуточными" и заявил, что не ожидал значительного результата, особенно учитывая противоречивую ситуацию вокруг так называемого энергетического перемирия.

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, вчера завершился очередной раунд переговоров Украины, РФ и США в Абу-Даби. Спецпредставитель США Стив Виткофф рассказал об итогах двухдневных переговоров, назвав их "конструктивными". По словам чиновника, на переговорах обсуждались механизмы реализации режима прекращения огня и способы мониторинга прекращения боевых действий.

WSJ пишет, что украинские, американские и российские переговорщики завершили двухдневные переговоры в Абу-Даби, не достигнув практически никакого прогресса в самом сложном вопросе – о контроле над территориями Донбасса.

