Индийская компания впервые с середины 2025 года купила венесуэльскую нефть, - Bloomberg

Ранее Индия уже закупала венесуэльскую нефть.

Индийская нефтеперерабатывающая компания Reliance Industries Ltd. вернулась к закупкам нефти из Венесуэлы после перерыва, начавшегося в середине 2025 года. Нью-Дели стремится диверсифицировать поставки, а США вернули венесуэльскую нефть на рынок.

Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники пишет, что нефтеперерабатывающий гигант приобрел один нефтяной танкер с грузом около 2 миллионов баррелей.

Эта первая подобная сделка Индии с тех пор, как США в прошлом месяце арестовали президента Николаса Мадуро и вмешались в нефтяной сектор страны. Кроме того, США и Дели заключили торговок соглашение, которое предусматривает сокращение пошлин на индийский экспорт. Президент США Дональд Трамп увязал это соглашение с прекращением импорта российской нефти, хотя Дели не предоставило подробностей.

Видео дня

Ранее Индия закупала венесуэльскую нефть, и Reliance импортировала ее до прошлого года. В 2019 году на долю Индии приходилось около 25% экспорта "черного золота" из Венесуэлы.

Нефтетрейдеры Vitol Group и Trafigura Group в последние дни предлагали венесуэльскую нефть покупателям в Китае и Индии.

Отказ Индии от российской нефти - главные новости

Президент США Дональд Трамп давит на Индию, требуя отказаться от российской нефти. При этом Вашингтон вводил снакции против российских гигантов "Газпром" и "Роснефть", а также повышал пошлины на индийские товары.

31 января Reuters писало, что США сообщили Индии, что планируют возобновить для них продажу венесуэльской нефти, чтобы страна могла заменить ею импорт российской нефти.

2 февраля Трамп заявил, что индийский премьер Нарендра Моди согласился прекратить покупать российскую нефть, хотя официальный Нью-Дели этого не подтвердил.

Вас также могут заинтересовать новости: