Россия тайно отправляла в Иран поезда с миллиардами долларов налички, - The Telegraph

Поезда с банкнотами – одно из оригинальных решений Кремля для обхода санкций и поддержания своего союзника.

Россия тайно переправляла в Иран миллиарды долларов наличными, чтобы помочь поддержать режим после того, как Дональд Трамп ввел жесткие санкции против Тегерана во время своего первого президентского срока в США, пишет The Telegraph.

При этом существуют опасения, что аналогичные платежи могут осуществляться и сегодня, поскольку Иран поставляет беспилотники-камикадзе "Шахед-136" и баллистические ракеты малой дальности "Фатх-360" на миллиарды долларов для поддержки войны России в Украине.

Как показывают документы, полученные The Telegraph, "Промсвязьбанк", который Москва использовала для обхода санкций, осуществил первую поставку 13 августа 2018 года – через неделю после того, как Трамп подписал указ о введении санкций против Тегерана.

Эта поставка представляла собой 110 кг наличных денег на сумму 57,3 млн долларов, которые, вероятно, были доставлены поездом в порт Астрахани, затем кораблем через Каспийское море в порт Амирабад, а затем снова поездом в Тегеран. Считается, что наличные были сложены в купюры по 500 евро, учитывая вес и стоимость каждой партии, хотя их стоимость была указана в долларах США.

"Тайные платежи свидетельствуют о гораздо более глубоких отношениях между Россией и Ираном, чем считалось ранее, и таким образом Москва и Тегеран обходили санкции и традиционные методы платежей, чтобы поддерживать иранский режим на плаву", - отмечается в статье.

Ариан Табатабай, старший помощник специального посланника по Ирану при администрации Байдена, предположила, что поставки могли быть оплатой широкого спектра военных закупок или поддержкой таких организаций, как Корпус стражей исламской революции (КСИР).

"В первую очередь я бы предположила, что это оборудование и оружие, ракетные системы или их компоненты", – сказала она.

Россия ищет союзников

Военный эксперт Миххаил Жирохов отмечает, что у россиян нарастают проблемы с боеприпасами для артиллерии, поэтому они все больше становятся зависимыми от внешних поставок.

РФ пытается компенсировать свою потребность в боеприпасах северокорейскими образцами. И здесь важный аспект заключается в том, что речь идет о нетипичных калибрах 240 и 300 мм.

"Он не производится в России, нигде не производится, только в Северной Корее. Пытались они наладить поставки из Ирана, но, кроме этих шахидов, кроме беспилотников, по боеприпасам у них не сложилось. Поэтому да, больше северокорейских будет. Северная Корея работает почти круглосуточно, и все больше и больше РФ будет зависеть от Северной Кореи", – добавил Жирохов.

