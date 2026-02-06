Истребитель Eurofighter Typhoon ждет масштабное обновление: что известно

Изменения коснутся, в частности, корпуса самолета.

Истребители Eurofighter Typhoon получат масштабное обновление. Соответствующий контракт подписали консорциум Eurofighter и агентство NETMA.

Цель этого соглашения заключается в разработке и тестировании комплекта аэродинамической модернизации. Проект будет реализован при участии компаний Airbus, BAE Systems и Leonardo. Как пишет издание "Милитарный", такое сотрудничество направлено на повышение боевой эффективности самолета.

"Технические изменения коснутся конструкции корпуса и крыльев. Инженеры планируют расширить выпуклости фюзеляжа и модернизировать механизацию крыла, что заметно увеличит его подъемную силу. В результате самолет станет более маневренным", – говорится в материале.

Улучшение аэродинамики окажет положительное влияние также и на системы обнаружения и захвата целей. А благодаря более стабильному полету на разных режимах летчикам будет проще фиксировать вражескую цель.

Кроме того, модернизация самолета позволит значительно быстрее интегрировать на него новые типы оружия, пишет "Милитарный":

"Прежде всего речь идет о современных противорадиолокационных ракетах, предназначенных для уничтожения вражеских радаров. Кроме этого, самолет получит новейшие версии ракет классов "воздух-земля" и "воздух-воздух", включая крылатые ракеты большой дальности".

Истребители Eurofighter Typhoon – история создания и характеристики

Eurofighter Typhoon – это многоцелевой истребитель, который выпускается консорциумом Eurofighter. Его разработка стартовала в 1983 году. А уже 27 марта 1994-го совершил полет первый прототип истребителя. Первый серийный Typhoon был изготовлен 4 августа 2003 года.

Этот самолет находится на вооружении ряда стран. Среди них – Великобритания, Германия, Италия, Испания и другие.

Eurofighter Typhoon представлен в двух вариантах – одноместный и двухместный. Его длина составляет 15,96 м, а размах крыла – 10,95 м.

Масса пустого самолета достигает 11 000 кг, а максимальная взлетная масса – 23 500 кг.

На высоте максимальная скорость этого истребителя может достигать 2 Маха (2495 км/ч на высоте 10975 м). У земли этот показатель составляет 1,2 Маха (1470 км/ч). Крейсерская безфорсажная скорость истребителя равна 1,5 Маха.

Дальность полета самолета составляет 2900 км.

Eurofighter Typhoon может нести различное вооружение: ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-поверхность", авиационные бомбы.

