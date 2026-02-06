Вопрос, как можно использовать такие обстоятельства на фронте: генерал об отключении Starlink

На восстановление россиянами связи после отключения их от Starlink могут уйти недели. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке.
"Сейчас там вышел у Z-блогеров, у всех остальных. Говорят о том, что кто-то решил переходить на Starlink. Но так или иначе, будут пытаться преодолеть это, безусловно не без участия не только Герасимова, но и Путина. Но вопрос в том, насколько сейчас наше военное руководство может использовать такие обстоятельства на фронтах в своих интересах", – сказал Романенко.
Он напомнил, что РФ использует тактику просачивания малыми группами на фронте. И для каждой из них нужны средства связи. Кроме того, отключение РФ от Starlink может повлиять и на способность РФ атаковать тыловые города Украины.
"Для нас это принципиально, потому что это точность нанесения ударов, возможность эффективно обходить нашу систему противовоздушной, противоракетной обороны. Там ограничения вели по скоростям 70-90 км/ч. Если больше, автоматически отключает", – добавил Романенко.
Отключение Starlink в РФ: что известно
Напомним, ранее российская сторона сообщила о массовых отключениях терминалов Starlink по всему фронту. Впоследствии это подтвердил советник министра обороны Украины Сергей (Флеш) Бескрестнов. Он отметил, что на фоне этого ситуация для РФ со связью стала "критической". В частности, по его словам, россияне из-за этого остановили штурмовые действия на ряде направлений.
Как отметил начальник отделения коммуникации 118 отдельной механизированной бригады (ОМБр) Дмитрий Пелых, блокировка терминалов привела к снижению интенсивности обстрелов Россией. Также он отметил, что уменьшилась не только активность вражеских FPV-дронов, но и других действий военных РФ.