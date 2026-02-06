Вопрос, как можно использовать такие обстоятельства на фронте: генерал об отключении Starlink

Это, в частности, повлияет и на способность РФ наносить удары по Украине.

На восстановление россиянами связи после отключения их от Starlink могут уйти недели. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке.

"Сейчас там вышел у Z-блогеров, у всех остальных. Говорят о том, что кто-то решил переходить на Starlink. Но так или иначе, будут пытаться преодолеть это, безусловно не без участия не только Герасимова, но и Путина. Но вопрос в том, насколько сейчас наше военное руководство может использовать такие обстоятельства на фронтах в своих интересах", – сказал Романенко.

Он напомнил, что РФ использует тактику просачивания малыми группами на фронте. И для каждой из них нужны средства связи. Кроме того, отключение РФ от Starlink может повлиять и на способность РФ атаковать тыловые города Украины.

Видео дня

"Для нас это принципиально, потому что это точность нанесения ударов, возможность эффективно обходить нашу систему противовоздушной, противоракетной обороны. Там ограничения вели по скоростям 70-90 км/ч. Если больше, автоматически отключает", – добавил Романенко.

Отключение Starlink в РФ: что известно

Напомним, ранее российская сторона сообщила о массовых отключениях терминалов Starlink по всему фронту. Впоследствии это подтвердил советник министра обороны Украины Сергей (Флеш) Бескрестнов. Он отметил, что на фоне этого ситуация для РФ со связью стала "критической". В частности, по его словам, россияне из-за этого остановили штурмовые действия на ряде направлений.

Как отметил начальник отделения коммуникации 118 отдельной механизированной бригады (ОМБр) Дмитрий Пелых, блокировка терминалов привела к снижению интенсивности обстрелов Россией. Также он отметил, что уменьшилась не только активность вражеских FPV-дронов, но и других действий военных РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: