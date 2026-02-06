Топливо, еда и авиация: сколько на самом деле стоит USS Abraham Lincoln

Американский авианосец USS Abraham Lincoln остается одним из самых дорогих военных активов планеты.

Американский атомный авианосец USS Abraham Lincoln – это не просто боевой корабль, а полноценный "плавучий город", общая стратегическая стоимость которого превышает 30 млрд долларов. Его ежедневная эксплуатация обходится ВМС США примерно в 2,5 млн долларов, а вместе с авианосной ударной группой – до 6–8 млн долларов в сутки, пишет Wionews.

Миллиарды еще на этапе строительства

Корабль был введен в эксплуатацию в 1989 году. Тогда его строительство стоило около 2,24 млрд долларов, однако с учетом инфляции эта сумма сегодня эквивалентна почти 6,8 млрд долларов. В эту цифру входят корпус, ядерные реакторы и сложные электронные системы, но без учета авиакрыла.

Ежедневные расходы: от зарплат до техобслуживания

Основные ежедневные расходы включают оплату труда, питание, техническое обслуживание и обеспечение боевой готовности. На борту находится более 5 тысяч человек, а годовой фонд их зарплат оценивается более чем в 400 млн долларов.

Питание как для города

Ежедневно камбузы авианосца готовят от 15 до 20 тысяч порций еды. Только на продукты тратится около 65 тыс. долларов в сутки. Запасы включают сотни буханок хлеба и сотни галлонов молока ежедневно.

Ядерная энергетика – без ограничений, но не бесплатно

USS Abraham Lincoln оснащен двумя ядерными реакторами A4W, позволяющими ему действовать без дозаправки до 20 лет. В то же время перезаправка топлива и капитальный ремонт в середине жизненного цикла стоят более 3 млрд долларов и длятся около трех лет.

Авиакрило на миллиарды

Настоящая ударная сила авианосца – это более 60 самолетов, в том числе истребители-невидимки F-35C. Один такой самолет стоит более 100 млн долларов, а общая стоимость авиакрыла оценивается почти в 3 млрд долларов.

Каждый час в воздухе – десятки тысяч долларов

Час полета F-35C обходится примерно в 42 тыс. долларов, а F/A-18 Super Hornet – около 30 тыс. долларов. Во время интенсивных операций эти расходы стремительно растут.

Боеприпасы и обслуживание

Одна ракета RIM-116 для корабельной обороны стоит около 900 тыс. долларов. За день активных боевых действий авианосец может использовать боеприпасов на миллионы долларов. Отдельно ВМС США тратят около 720 млн долларов в год на техническое обслуживание и модернизацию кораблей класса Nimitz.

Стратегическая цена вопроса

С учетом корпуса, авиакрыла, боеприпасов, инфраструктуры и подготовки персонала общая стоимость USS Abraham Lincoln как военного актива превышает 30 млрд долларов. Это делает его одним из самых дорогих и мощных элементов глобального военного присутствия США.

