Непогода в Одессе: синоптики объявили желтую опасность

В Одесской области сегодня введен I уровень опасности.

В Одессе на сегодня, 6 февраля, объявили повышенный уровень опасности из-за неблагоприятной погоды. Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

"Одесса. В течение суток 6 февраля ожидается гололед, гололедица", - прогнозируют синоптики.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и по территории Одесской области.

Из-за непогоды в Одесской области введен I уровень опасности, желтый.

6 февраля в Одесской области будет облачно. Днем пройдут умеренные осадки. Синоптики предупреждают о гололеде и обледенении. На севере области налипание мокрого снега.

Ветер будет восточный, 9-14 м/с. На автодорогах области видимость во время осадков 500-1000 м, гололедица.

Температура днем составит +1°...+6°, на севере - до -3°.

В Одессе сегодня также будет облачно, а днем пройдут умеренные осадки. Гололед, гололедица. Ветер восточный, 9-14 м/с. Термометры покажут +3°...+3°.

Напомним, по данным Погода УНИАН, сегодня в большинстве областей Украины ожидается снег, мокрый снег и дожди. Сухая погода сохранится только на востоке.

