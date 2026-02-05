В Киеве сотни домов останутся без тепла до конца отопительного сезона (карта)

В список попали дома на нескольких улицах столицы – в том числе, на Харьковском шоссе.

В результате российских атак по энергетической инфраструктуре Киева сотни домов останутся без отопления как минимум на два месяца. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Такая ситуация сложилась из-за существенных повреждений Дарницкой ТЭЦ. До ее восстановления подать тепло в дома, которые получали отопление именно от ТЭЦ-4, будет невозможно.

В частности, в список попали дома на улицах Ревуцкого, Тростянецкой, Горловской и Харьковском шоссе.

Видео дня

С адресами, которые подпадают под этот перечень, можно ознакомиться по ссылке.

"Экономическая правда" создала карту домов, которые останутся без отопления до восстановления Дарницкой ТЭЦ:

Отметим, что согласно постановлению Кабмина № 1267 от 8 октября 2025 года, отопительный период установлен с 1 ноября 2025 года до 31 марта 2026 года.

Ситуация в энергетике Украины

Из-за российских атак по объектам энергетической инфраструктуры уже длительное время в Украине вынуждены применять графики почасовых отключений. 6 февраля не станет исключением.

В результате одной из последних атак РФ Дарницкий и Днепровский районы Киева на время ремонта Дарницкой ТЭЦ останутся без тепла. В то же время, как отметил нардеп Алексей Кучеренко, часть домов потенциально могут переключить на отопление из других источников.

Он подчеркнул, что российские ракеты сознательно были направлены не по электрической части этой ТЭЦ, а по тепловой, чтобы сделать невозможным поставку теплоносителя.

Вас также могут заинтересовать новости: