РФ хочет превратить Украину в 'еще одну Беларусь', - ISW

Россия стремится превратить Украину в государство-марионетку.

Кремль ищет новые аргументы, чтобы убедить Соединенные Штаты и Европу не соглашаться на гарантии безопасности для Украины, и конечной целью является превращение страны в пророссийское государство-марионетку – такую же, как Беларусь. Об этом пишут аналитики Института изучения войны, анализируя интервью главы российского МИД Сергея Лаврова каналу Russia Today.

Лавров заявил RT, что единственный вариант, который Россия "готова рассматривать как долгосрочного, вечного соседа", – это "дружественная" Украина, которая "не обязательно является союзником", но "нейтральна" и "доброжелательна".

Как отмечают аналитики, заявление Лаврова дает представление о дополнительных требованиях, заложенных в первоначальном требовании России о "нейтралитете" Украины во время войны, и указывает на то, что Россия стремится превратить Украину в государство-марионетку, даже если физически не буддет контролировать всю территорию Украины.

При этом требование Лаврова о том, чтобы послевоенная Украина была "дружественной" и "доброжелательной", подразумевает, что Россия будет удовлетворена только Украиной, возглавляемой пророссийским правительством, проводящим пророссийскую политику, подчеркивают в ISW:

"Вероятно, Россия стремится превратить Украину в еще одну Беларусь, которую, по оценке ISW, Россия де-факто аннексировала, даже несмотря на то, что Беларусь сохраняет свои границы и правительство".

Кроме того, в том же интервью Лавров вновь отверг западные гарантии безопасности для Украины. Он также отверг вариант с прекращением огня до заключенния окончательного мирного урегулирования, заявив, что Запад будет использовать такое прекращение огня для поставок оружия Украине.

Как отмечают в ISW, в последние месяцы кремлевские чиновники повторяли ту же риторику о западных гарантиях безопасности, постоянно называя такие гарантии "неприемлемыми" для России и именуя размещение иностранных войск на Украине "законными" российскими целями.

"Однако, похоже, Кремль сейчас пытается найти новые аргументы, чтобы отвергнуть западные гарантии безопасности и убедить США и Европу не соглашаться на них, вероятно, по мере того, как США, Украина и Европа приближаются к завершению соглашения", - пишут аналитики.

Результаты мирных переговоров

Как сообщал УНИАН, Зеленский заявил, что не будет подписывать никаких документов об изменении статуса оккупированных украинских территорий, и Украина не будет признавать частью РФ временно оккупированные территории Украины.

При этом, как отметил глава государства, если говорить об условиях прекращения огня, то все условия абсолютно понятны, потому что они изложены в плане из 20 пунктов. В частности, он подчеркнул, что США должны закрепить гарантии безопасности еще до подписания "мирного соглашения".

