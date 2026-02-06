Во Львове объявили I уровень опасности: что будет с погодой сегодня (инфографика)

На территории Львовской области также введен повышенный уровень опасности.

Во Львове накануне выходных, 6 февраля, объявили повышенный уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом предупреждает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову 6 февраля туман, видимость 200-500 м, гололед. На дорогах гололедица", - говорится в прогнозе.

Такая же ситуация ожидается и по территории Львовской области.

Из-за непогоды синоптики объявили I уровень опасности, желтый.

По Львовской области 6 февраля будет облачно с прояснениями. Время от времени будет идти небольшой мокрый снег и дождь. Местами туман, гололед. На дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем воздух прогреется до 0°...+5°.

По городу Львову также будет облачно с прояснениями. Время от времени ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Туман, гололед. На дорогах будет скользко из-за гололеда. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 0°...+2° тепла, а днем воздух прогреется до +2°...+4°.

Ухудшение видимости в осадках, в тумане до 200-500 метров.

