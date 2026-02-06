В 'ПриватБанке' подорожала валюта: свежий курс доллара и евро на пятницу

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 43,48 грн, а евро – 51,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 6 февраля, подорожал на 3 копейки и составляет 43,35 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 5 копеек и составляет 51,35 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,75 гривни, а евро - по курсу 50,35 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу остался на уровне 43,48 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня вырос на 27 копеек и составляет 51,55 гривни.

Нацбанк установил на 6 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,14 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 3 копейки.

По отношению к евро гривна также укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,90 гривни за один евро, то есть гривна выросла на 14 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня остался на прежнем уровне и составляет 43,40 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,90 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня снизился на 13 копеек и составляет 51,35 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,60 гривни за евро.

