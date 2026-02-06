'У россиян паника': военные рассказали, что изменилось на фронте после блокировки Starlink

Интенсивность применения дронов противником на определенных участках несколько снизилась.

В Украине начали действовать ограничения на использование системы спутниковой связи Starlink – теперь можно использовать только те терминалы, которые официально зарегистрированы в "белых списках".

Как рассказали "Суспільному" бойцы с Запорожского направления – 118-й, 65-й и 128-й бригад – на фоне отключения "старлинков" у россиян началась паника. Также блокировка неверифицированных терминалов привела к снижению интенсивности обстрелов, отметил начальник отделения коммуникации 118 отдельной механизированной бригады (ОМБр) Дмитрий Пелых.

"По нашим перехватам, на самом деле у россиян паника, хотя и было предупреждено перед тем, что будут отключены все черные или серые Starlink. То есть чувствуется определенная проблема со связью у них. По информации из других источников и других бригад, даже уменьшилась интенсивность действий военных РФ. На нашем направлении несколько ниже, чем обычно, интенсивность применения FPV-дронов", – добавил он.

Военный также отметил, что у россиян есть другие средства связи, что влияет на взаимодействие между подразделениями оккупационных войск РФ, однако боевые действия на передовой не прекращаются.

"По моему мнению, это для нас очень большой плюс, ведь уже не будет тех самых боевых дронов, которые долетают вглубь территории Украины со связью от Starlink. Такое ограничение, конечно, даст свои положительные результаты", – продолжил он.

По словам представителя 118 отдельной механизированной бригады, до недавнего времени оккупанты довольно успешно использовали эти системы спутниковой связи. Сама бригада тоже проходит довольно объемный процесс верификации, поскольку значительная часть связи построена именно на Starlink. Есть также вспомогательные средства связи – управление боем, войском, подразделениями.

"И опять же, не все в бригаде успели подать на верификацию Starlink, поэтому часть у нас включена. На данный момент часть боевых действий происходит по альтернативным источникам связи. Хотя верификация "белого списка" происходит раз в сутки и в ближайшее время остальная часть Starlink будет подключена, и мы перейдем на привычную для себя связь", – констатировал Дмитрий Пелых.

В свою очередь, начальник отделения коммуникации 65 ОМБр "Великий луг" Сергей Скибчик отметил, что российские оккупанты устанавливали терминалы Starlink на "Шахеде", на "Молнии". Их блокировка дала военным "определенное окно возможностей":

"Мы можем немного спокойнее выдохнуть, потому что знаем, что та самая "Молния" на Starlink уже не прилетит, не принесет дроны, не сбросит взрывчатку на гражданских, на военные машины, не нарушит логистику. То есть немного спокойнее, но нужно понимать, что это ситуативное облегчение и россияне придумают какие-то способы, как перекрыть отсутствие Starlink".

Он добавил, что сейчас большая часть военной связи работает стабильно, учитывая только те ограничения, которые касаются использования определенных тарифов. Военный также напомнил, что даже для "старлинка", занесенного в "белый список", связь будет отключаться на скорости более 90 км/ч.

Между тем пресс-офицер 128 отдельной тяжелой механизированной бригады (ОВМБр) "Дикое поле" Александр Курбатов говорит, что в его бригаде из-за новых правил верификации терминалов наблюдались небольшие временные сбои со связью. Однако они срочно решались.

Чаще всего сбои были связаны с некорректным вводом номеров. В 128 бригаде речь идет об использовании не десятков, а сотен терминалов, пояснил Курбатов:

"Есть специфические программы учета, есть программы, которыми корректируется многое. Именно туда заносятся эти данные. И когда в эту программу кто-то вводит номер и код буквами, используя кириллицу вместо латиницы, то именно с такими случаями были сбои, но они оперативно решались. У нас с этим проблем было минимум, даже удивлены, что их так мало".

Работа терминалов Starlink в Украине

5 февраля министр обороны Михаил Федоров заявил, что терминалы Starlink для оккупантов заблокированы. Работать в Украине будут только те, которые официально зарегистрированы. Поэтому как гражданским, так и юридическим лицам нужно верифицировать свои терминалы.

Военный эксперт, офицер резерва Вооруженных сил Украины Андрей Крамаров рассказал, что блокировка "старлинков" создаст проблемы для российских оккупационных войск. Однако тотального коллапса в управлении вражеской армии ожидать не стоит.

