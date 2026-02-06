Министр финансов США допустил ужесточение санкций против России: названо условие

Бессент рассмотрит возможность введения ограничений против российского теневого флота.

Соединенные Штаты Америки рассмотрят возможность усиления санкций против России. Введение новых ограничений будет зависеть от хода мирных переговоров по завершению войны в Украине.

Такое заявление сделал министр финансов Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент во время слушаний в банковском комитете Сената США, сообщает агентство Reuters.

По его словам, он рассмотрит возможность введения новых санкций против теневого флота России. Агентство отмечает, что Трамп не делал этого с момента возвращения на пост президента США в январе 2025 года.

Видео дня

"Я приму это во внимание. Посмотрим, как будут развиваться мирные переговоры", – сказал Бессент.

Министр финансов США добавил, что введенные американской администрацией санкции против нефтяных гигантов РФ – компаний "Роснефть" и "Лукойл" – помогли привлечь Москву к мирным переговорам.

Санкции против России: последние новости

Европейский Союз готовит новые санкции против Российской Федерации. По данным СМИ, под запрет могут попасть ключевые металлы – иридий, родий, платина и медь. В случае принятия нового пакета ограничений, санкции затронут российскую компанию "Норильский никель".

Несмотря на действие санкций, по данным Eurostat, Евросоюз в январе-ноябре 2025 года импортировал из России 4,55 млн тонн продукции горно-металлургического комплекса на сумму 1,85 млрд евро. Крупнейшими импортерами российской продукции были Бельгия, Италия, Чехия и Дания.

Вас также могут заинтересовать новости: