57-летний украинский телеведущий рассказал о предстоящей операции

Известный украинский телеведущий Константин Грубич пожаловался на проблемы со здоровьем.

В своем Instagram мужчина рассказал, что недавно получил результаты анализов, после которых врачи посоветовали пройти дополнительную консультацию. А затем Константину порекомендовали сделать операцию. Однако подробностей своего состояния телеведущий не раскрыл.

"Мечтаю, чтобы как можно больше людей оставались здоровыми и вовремя проверяли свое состояние. Особенно те, кому, как и мне, за 50. Я сдавал кровь и было подозрение, что нужно сделать более глубокую проверку. Иду на операцию. Она вроде бы не такая сложная. Дай Бог, сегодня и домой вернусь. Через день выйду в эфир. Скрининг - действенный способ предотвратить беду. Это реально работает! Не ленитесь позаботиться о состоянии здоровья! Будете жить долго и счастливо", - подчеркнул Грубич.

Он также добавил, что хирургическое вмешательство планируется и у его 29-летнего сына Ярослава, который в прошлом году потерял руку на фронте.

"У нас в семье две операции: у меня и у Ярослава. Уже в который раз врачи будут пытаться уменьшить ему фантомные боли, которые его беспокоят и не дают нормально носить протез. Молюсь за него. Верю, что обе пройдут успешно и впереди у нас много интересных и счастливых дней", - подчеркнул Константин.

