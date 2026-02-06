Россия близка к перезапуску Запорожской АЭС, - ISW

По данным аналитиков, два энергоблока станции получили лицензии от российского регулирующего органа.

Россия работает над подключением Запорожской атомной электростанции ( ЗАЭС) к своей энергосети и близка к ее перезапуску. Об этом сообщает Институт изучения войны в очередном отчете.

По данным аналитиков, 3 февраля исполняющий обязанности главы Верхнедонского управления "Ростехнадзора" Андрей Тюрин посетил ЗАЭС, чтобы обсудить "ключевые вопросы эксплуатации и безопасности" станции. Тюрин и чиновники Ростехнадзора отметили, что Ростехнадзор предоставит лицензию на эксплуатацию 2-го энергоблока ЗАЭС "в течение следующего месяца".

Аналитики обращают внимание, что в июне 2025 года Ростехадзор уже выдал лицензию на эксплуатацию первого энергоблока ЗАЭС.

"В течение последнего года ISW наблюдал признаки того, что российские усилия по перезапуску ЗАЭС и подключению ее к российской энергосистеме приближаются к завершению", - отмечается в отчете.

По словам экспертов, об этом свидетельствует, в частности, выдача лицензий Ростехнадзором.

Оккупация Запорожской АЭС - последние новости

ЗАЭС с 2022 года находится под российской оккупацией. По данным российских СМИ, РФ работает над полноценным восстановлением работы станции. 9 июня стало известно, что оккупанты якобы нашли способ получения воды для полноценной работы Запорожской АЭС. Как пояснил глава "Росатома" Алексей Лихачев, с этой целью началось строительство плавучей насосной станции.

В конце мая 2025 года стало известно о строительстве ЛЭП для подключения ЗАЭС к энергосистеме РФ.

Впрочем, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси убежден, что станция не сможет возобновить работу в ближайшее время.

Относительно будущего статуса ЗАЭС продолжаются переговоры. По словам президента Владимира Зеленского, США предлагают по 33% дивидендов Украине, РФ и США. Вашингтон, как пояснил президент Украины, выступает в качестве главного менеджера этого совместного предприятия. Однако, по словам Зеленского, Киев предлагает, чтобы 50% произведенной электроэнергии давалось Украине, а еще 50% – США. Указывается, что Америка сама будет определять свое распределение.

