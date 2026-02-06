2026 год будет непростым для РФ: генерал указал на ключевые проблемы Москвы

Это, в частности, можно заметить по российским атакам на Украину.

Если раньше РФ шла на переговоры с Украиной с целью тормозить процессы, то сейчас у Москвы возникают проблемы, которые могут изменить их позицию. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке.

"Мы видим, что декабрь-январь – у них проходит не лучшим образом. Было захвачено территории на уровне 250 квадратных километров. А потери составили около 30-35 тысяч. И это примерно такое же количество, которое они поставляют в войска. У них были в 2025 месяце, когда они поставляли 40,50, иногда до 60 тысяч. За счет этой разницы они формировали резервы. Из 14 запланированных создать дивизий, им удалось сделать 7. И они уже вынуждены их задействовать в районе Покровска, Гуляйполя, Купянска", - сказал Романенко.

Он добавил, что этот фактор уже давит на РФ. Кроме того, на Москву давят как западные санкции, так и кампания по дальнобойным ударам Украины по территории РФ.

Видео дня

"Конец прошлого года – это не только ухудшение ситуации в гражданской экономике. А спад пошел у предприятий ВПК. Это впервые за четыре года войны. То есть есть такие тенденции", – добавил Романенко.

Кроме того, по словам эксперта, проблемы в РФ заметны и с точки зрения атак по Украине. Романенко отметил, что если раньше РФ во время массированных атак применяла по 500-700 средств воздушного нападения, то сейчас это количество упало до 250.

"Все это говорит о том, что произошел дефицит как средств воздушного нападения, так и по системам ПВО. У них в первую очередь возникли проблемы с зенитными ракетами. Во-вторых, с радиолокационными станциями. Все эти тенденции говорят о том, что этот год будет не простым для врага. Поэтому в переговорном процессе обсуждаются вопросы прекращения боевых действий. И техническая подготовка к перемирию", – пояснил Романенко.

Мирные переговоры: важные новости

Ранее журналисты The New York Times писали, что переговоры между Украиной, РФ и США, кажется, зашли в тупик. Издание отмечает, что единственным конкретным результатом стала договоренность об обмене военнопленными между Киевом и Москвой.

Издание The Wall Street Journal также пишет, что переговоры в Абу-Даби не дали никакого прогресса в самом сложном вопросе – контроле над Донецкой областью. В то же время журналисты отмечают, что, несмотря на отсутствие прогресса в этом вопросе, стороны сосредоточились на любых практических шагах, по которым могли добиться согласования.

Вас также могут заинтересовать новости: