6 февраля почти по всей Украине будет снег и дожди

Перед выходными, 6 февраля, потепление в Украине продолжится, а вместе с ним станет больше осадков. По всей стране ожидается пасмурная погода, небо скроется за облаками. Практически по всей стране, кроме восточных и отдельных центральных областей пройдет снег и мокрый снег с дождем - в зависимости от температуры. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью -8°, днем -6°, небольшой снег.
- Во Львове в пятницу будет пасмурно. Ночью -2°, днем 0°, небольшой снег.
- В Луцке будет пасмурно, ночью -2°, днем 0°, небольшой снег.
- В Ривне завтра пасмурно, ночью -2°, днем 0°, небольшой мокрый снег с дождем.
- В Тернополе 6 февраля ночью будет -2°, днем 0°, пасмурно, небольшой снег.
- В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -2°, днем 0°, небольшой мокрый снег с дождем.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -2°, днем 0°, небольшой снег.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0-2°, днем +8°, пасмурно.
- В Черновцах в пятницу - пасмурно, ночью -2°, днем 0°, небольшой снег.
- В Виннице завтра будет -6°...-2°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Житомире в пятницу ночью будет -6°, днем -4°, пасмурно, небольшой мокрый снег с дождем.
- В Чернигове столбики термометров покажут -10°...-4°, пасмурно, небольшой снег.
- В Черкассах завтра ночью -8°, днем -2°, пасмурно.
- В Кропивницком температура ночью будет -6°, днем -2°, пасмурно, небольшой мокрый снег с дождем.
- В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -6°...-4°.
- В Одессе 6 февраля - пасмурно, температура ночью -2°, днем 0°, небольшой дождь.
- В Херсоне в пятницу ночью будет -3°, днем 0°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью -2°, днем +2°, небольшой дождь.
- В Запорожье температура ночью -9°, днем 0°, пасмурно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -13°, а днем -5°, пасмурно, небольшой снег.
- В Харькове - пасмурно, температура ночью -13°, днем -4°.
- В Днепре температура ночью будет -9°, днем -2°, пасмурно.
- В Симферополе в пятницу будет пасмурно, -2°...+10°.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -12°, днем -3°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -14°, днем -5°.
6 февраля - какой праздник, приметы погоды
6 февраля - день памяти святого преподобного Укола. По приметам, если калина в этот день покрыта льдом, то погода будет ветреная.