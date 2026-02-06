Ситуация в Мирнограде существенно усложнилась, - 7 корпус ДШВ

В то же время украинские военные провели поисково-ударные действия и не позволили противнику зайти в тыл ВСУ.

В городе Мирноград Покровского района Донецкой области ситуация существенно осложнилась, продолжаются активные бои с российскими оккупантами. Об этом сообщает 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ.

"Подразделения в зоне ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ продолжают выполнять боевые задачи в Мирнограде с учетом имеющихся сил и средств. За последнюю неделю оперативная обстановка в Мирнограде существенно осложнилась. Основные усилия по сдерживанию дальнейшего продвижения противника Силы обороны сосредотачивают на северных окраинах Мирнограда, где продолжаются активные боевые действия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для реализации замысла по оккупации города противник заводит в центральную часть Мирнограда тяжелую технику, в частности артиллерию. Одновременно фиксируется активность вражеских штурмовых групп на восточных окраинах города.

Видео дня

По словам военных, давление противника к северу от города существенно ограничивает применение беспилотных авиационных комплексов в самом Мирнограде, что, в свою очередь, сужает возможности огневого воздействия на врага.

"В условиях осложненной обстановки 79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада 7 корпуса ДШВ провели поисково-ударные действия к северу от Мирнограда для выявления и ликвидации вражеских групп. Тем самым, не позволив россиянам зайти в тыл наших позиций", - отмечают военные.

На видео, которое обнародовали военные, можно увидеть работу подразделений беспилотных систем 79 ОДШБр по уничтожению противника к северу от Мирнограда.

Ситуация на фронте

Напомним, по данным ISW, на Покровском направлении россияне наносили удары по различным целям в тылу Украины на оперативной глубине от 25 до 100 километров и более перед дальнейшими наземными наступлениями. Речь шла о том, что враг также атаковал украинских операторов беспилотников, чтобы создать уязвимые места в украинской "стене дронов".

Вас также могут заинтересовать новости: