Звезда фильма 'Люди Икс' выходит замуж

Хэлли Берри уже шесть лет в отношениях с музыкантом.

Американская актриса Хэлли Берри, известная по фильмам "Люди Икс" и "Женщина-кошка", выходит замуж.

Радостной новостью звезда поделилась во время эфира популярного шоу The Tonight Show с Джимми Фэллоном. Избранником 59-летней актрисы стал музыкант Ван Гант. Кстати, ранее поговаривали, что Берри якобы отказала любимому во время признания. Однако сейчас женщина решила расставить все точки над "і" в слухах вокруг своей личной жизни.

"Я уже встречаюсь с Ваном почти шесть лет. Что ж, существует некоторая путаница по поводу того, что он предлагал мне выйти замуж, а я сказала "нет". Но это не так. Я не говорила "нет". Мы просто не назначили дату", - подчеркнула Хэлли и показала обручальное кольцо.

Видео дня

К слову, актриса уже трижды была замужем. Первым избранником звезды был бейсболист Дэвид Джастис. Вторым мужем Берри стал музыкант Эрик Бене. После развода у нее были отношения с фотомоделью Габриэлем Обри, от которого она родила дочь Налу Ариэлу. Третьим официальным мужем Хэлли стал актер Оливье Мартинес. В 2013 году у супругов родился общий сын Масео Роберт Мартинес. С нынешним избранником женщина в отношениях с 2021 года.

Напомним, недавно победительница 13 сезона романтического шоу "Холостяк" Инна Белень вышла замуж. Пара уже в апреле ждет пополнения.

Вас также могут заинтересовать новости: