6 февраля в Киеве снова будет снег

Днем и ночью в столице ожидается небольшой "минус".

Перед выходными, 6 февраля, сильных морозов в Киеве не будет, но ожидаются осадки и ветер. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В течение суток столбики термометров в столице покажут -4°...-6°. Будет пасмурно и пройдет небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица.

Ветер 7-12 м/с усилит ощущение холода. Атмосферное давление снизится до 740-743 мм ртутного столба.

Во Львове в пятницу будет пасмурно. Ночью -2°, днем 0°, небольшой снег.

В Луцке будет пасмурно, ночью -2°, днем 0°, небольшой снег.

В Ривне завтра пасмурно, ночью -2°, днем 0°, небольшой мокрый снег с дождем.

В Тернополе 6 февраля ночью будет -2°, днем 0°, пасмурно, небольшой снег.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -2°, днем 0°, небольшой мокрый снег с дождем.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -2°, днем 0°, небольшой снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0-2°, днем +8°, пасмурно.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, ночью -2°, днем 0°, небольшой снег.

В Виннице завтра будет -6°...-2°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Житомире в пятницу ночью будет -6°, днем -4°, пасмурно, небольшой мокрый снег с дождем.

В Чернигове столбики термометров покажут -10°...-4°, пасмурно, небольшой снег.

В Черкассах завтра ночью -8°, днем -2°, пасмурно.

В Кропивницком температура ночью будет -6°, днем -2°, пасмурно, небольшой мокрый снег с дождем.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -6°...-4°.

В Одессе 6 февраля - пасмурно, температура ночью -2°, днем 0°, небольшой дождь.

В Херсоне в пятницу ночью будет -3°, днем 0°, пасмурно, небольшой дождь.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью -2°, днем +2°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью -9°, днем 0°, пасмурно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -13°, а днем -5°, пасмурно, небольшой снег.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -13°, днем -4°.

В Днепре температура ночью будет -9°, днем -2°, пасмурно.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, -2°...+10°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -12°, днем -3°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -14°, днем -5°.

