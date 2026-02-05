6 февраля в Киеве снова будет снег

Перед выходными, 6 февраля, сильных морозов в Киеве не будет, но ожидаются осадки и ветер. Об этом сообщает Погода УНИАН.
В течение суток столбики термометров в столице покажут -4°...-6°. Будет пасмурно и пройдет небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица.
Ветер 7-12 м/с усилит ощущение холода. Атмосферное давление снизится до 740-743 мм ртутного столба.
Погода 6 февраля
Во Львове в пятницу будет пасмурно. Ночью -2°, днем 0°, небольшой снег.
В Луцке будет пасмурно, ночью -2°, днем 0°, небольшой снег.
В Ривне завтра пасмурно, ночью -2°, днем 0°, небольшой мокрый снег с дождем.
В Тернополе 6 февраля ночью будет -2°, днем 0°, пасмурно, небольшой снег.
В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -2°, днем 0°, небольшой мокрый снег с дождем.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -2°, днем 0°, небольшой снег.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0-2°, днем +8°, пасмурно.
В Черновцах в пятницу - пасмурно, ночью -2°, днем 0°, небольшой снег.
В Виннице завтра будет -6°...-2°, пасмурно, небольшой мокрый снег и дождь.
В Житомире в пятницу ночью будет -6°, днем -4°, пасмурно, небольшой мокрый снег с дождем.
В Чернигове столбики термометров покажут -10°...-4°, пасмурно, небольшой снег.
В Черкассах завтра ночью -8°, днем -2°, пасмурно.
В Кропивницком температура ночью будет -6°, днем -2°, пасмурно, небольшой мокрый снег с дождем.
В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -6°...-4°.
В Одессе 6 февраля - пасмурно, температура ночью -2°, днем 0°, небольшой дождь.
В Херсоне в пятницу ночью будет -3°, днем 0°, пасмурно, небольшой дождь.
В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью -2°, днем +2°, небольшой дождь.
В Запорожье температура ночью -9°, днем 0°, пасмурно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -13°, а днем -5°, пасмурно, небольшой снег.
В Харькове - пасмурно, температура ночью -13°, днем -4°.
В Днепре температура ночью будет -9°, днем -2°, пасмурно.
В Симферополе в пятницу будет пасмурно, -2°...+10°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -12°, днем -3°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -14°, днем -5°.