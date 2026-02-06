Евро подешевел перед выходными: курс валют в Украине 6 февраля

Продать доллар можно в среднем по курсу 42,90 грн, а евро – 50,60 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 6 февраля, остался на прежнем уровне и составляет 43,40 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,90 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня снизился на 13 копеек и составляет 51,35 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,60 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,15 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,00 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,16 грн/евро, а курс продажи - 51,00 грн/евро.

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 6 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,14 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 3 копейки.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,90 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 14 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что с 9 по 15 февраля курс доллара будет колебаться в рамках 42,75-43,5 грн/долл. на межбанке и 42,5-43,75 грн/долл. на наличном рынке. Курс евро будет находиться в валютном коридоре 50-52 грн/евро на межбанке и 50-52 грн/евро на наличном рынке.

