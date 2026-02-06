США и Россия возобновляют военные переговоры на высоком уровне, - WP

Решение было принято на фоне истечения срока действия ключевого договора о ядерном вооружении.

Соединенные Штаты и Россия договорились возобновить военный диалог на высоком уровне, который был свернут в конце 2021 года – непосредственно перед полномасштабным вторжением РФ в Украину. Об этом заявили американские чиновники, пишет The Washington Post.

Восстановление контактов происходит на фоне истечения срока действия Нового договора СНВ – последнего действующего соглашения между Вашингтоном и Москвой, которое ограничивало количество и типы стратегических ядерных вооружений. Президент США Дональд Трамп призвал заключить "новый, усовершенствованный и модернизированный" договор, который действовал бы в долгосрочной перспективе.

Побочный эффект переговоров по Украине

По словам одного из американских чиновников, решение о возобновлении военного диалога стало прямым побочным продуктом длительных дипломатических усилий по прекращению войны в Украине. Хотя мирные переговоры пока не привели к существенному прорыву, недавние контакты между США и Россией "создали возможности для дальнейшего диалога".

Кремль официально не комментировал это решение, а российское посольство в Вашингтоне не сразу ответило на запрос журналистов.

Беспокойство по поводу ядерной стабильности

Завершение действия Нового договора СНВ вызвало обеспокоенность среди экспертов по нераспространению ядерного оружия. Они опасаются, что отсутствие ограничений может спровоцировать новую гонку вооружений, в частности развитие тактического ядерного оружия и новых сценариев его применения, включая космос. Ранее Трамп также допускал возможность использования будущих американских кораблей в качестве платформ для запуска ядерных ракет.

В Белом доме подтвердили, что ни одна из сторон пока не взяла на себя обязательства соблюдать условия договора после завершения его действия. В Кремле заявили, что дальнейшие шаги "будут зависеть от развития событий" и что Россия будет действовать, исходя из собственных национальных интересов.

Контакты после лет замораживания

Военный диалог между США и Россией был прекращен в конце 2021 года после масштабного сосредоточения российских войск у границ Украины. С тех пор отношения резко ухудшились: США и союзники предоставили Украине современное вооружение, а Москва ответила ядерными угрозами и ударами по гражданской инфраструктуре.

Несмотря на это, стороны сохраняли ограниченные каналы связи, включая горячую линию, а высокопоставленные чиновники периодически контактировали в кризисные моменты.

Кто возглавит диалог

По данным Пентагона, возобновленный военный диалог возглавит командующий Европейским командованием США генерал Алексус Г. Гринкевич вместе с российскими коллегами. Целью переговоров названо "повышение прозрачности и деэскалация".

Возобновление регулярных контактов предусматривает создание формализованной структуры встреч и графика взаимодействия – по аналогии с недавно возобновленными военными коммуникациями между США и Китаем.

Реакция союзников и экспертов

Аналитики отмечают, что такой шаг может вызвать раздражение среди европейских партнеров США, которые критически относятся к подходу Трампа в отношении Москвы. В то же время эксперты указывают, что для России диалог может быть выгодным на фоне ограниченных ресурсов после лет войны.

"Россия в настоящее время не имеет лучших возможностей для соревнования в сфере стратегических ядерных сил из-за экономических и оборонно-промышленных ограничений", – отметил старший научный сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, вчера завершился очередной раунд переговоров Украины, РФ и США в Абу-Даби. Спецпредставитель США Стив Виткофф рассказал об итогах двухдневных переговоров в Абу-Даби, назвав их "конструктивными". Он сказал, что на переговорах обсуждали механизмы реализации режима прекращения огня и способы мониторинга прекращения боевых действий.

В то же время WSJ пишет, что украинские, американские и российские переговорщики завершили двухдневные переговоры в Абу-Даби, не достигнув практически никакого прогресса в самом сложном вопросе – о контроле над территориями Донбасса.

