Оборудование для ремонта энергообъектов критически не хватает: эксперт назвал виновных в кризисе

Западные партнеры возобновили поддержку в энергетике после шагов Украины в борьбе с коррупцией в энергетической сфере.

В Украине сейчас критически не хватает оборудования для ремонта энергетических объектов из-за длительной пассивности международных партнеров, рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью УНИАН.

"Партнеры в основном долгое время оказывали исключительно моральную поддержку. Сейчас, слава Богу, первые денежные потоки пошли. Всемирный банк предоставляет 50 миллионов долларов, а ЕБРР предоставляет более 100 миллионов для "Укрэнерго", - сказал Харченко.

Эксперт подчеркнул, что это очень хороший знак, поскольку Украина теперь сможет начать закупать необходимое оборудование. По его словам, западные партнеры, вероятно, возобновили поддержку в энергетике после того, как увидели, что Украина начала бороться с коррупцией в энергетической сфере.

"Те расследования, те шаги к прозрачности вместе с изменением руководства энергетической отрасли подали нашим партнерам сигнал, что есть возможность возобновлять сотрудничество", - добавил эксперт.

Помощь Украине в сфере энергетики

Агентство Reuters писало, что сотни миллионов долларов, обещанных западными партнерами Украине на восстановление энергетики, не были выплачены, несмотря на масштабные разрушения украинской энергосистемы и необычно холодную зиму.

30 января стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" дополнительно привлек еще 50 миллионов евро долгосрочного финансирования от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Эти средства будут направлены на импорт природного газа и обеспечение стабильной работы энергосистемы в зимний период.

