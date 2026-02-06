6 февраля принято поздравлять барменов и мириться с близкими.

Шестой день февраля известен международным и украинским профессиональным праздником, посвященным специалистам в смешивании напитков. Народный праздник сегодня в Украине советует быть добрее к родным, а православная церковь чествует одного мудрого учителя Божьего Слова.

Видео дня

Какой сегодня праздник в Украине

В сегодняшнюю дату отмечается День бармена - праздник всех, кто работает за барной стойкой. Эти профессионалы не просто смешивают коктейли, но также умеют поддержать светскую беседу с гостями, дать мудрый жизненный совет или утроить яркое шоу.

Кроме того, праздник 6 февраля также является годовщиной нескольких важных для нашего государства событий. Например, в 1944 принято постановление о возвращении из эвакуации в Киев членов Академии наук. В 1958 году создан Союз украинских кинематографистов, а в 1996 году Великобритания бесплатно передала Украине станцию "Фарадей" в Антарктиде, которую наши полярники переименовали на "Академика Вернадского".

Какой сегодня праздник в мире

Необычная акция проводится на планете - Международный день без телефона. Как понятно из названия, идея этого мероприятия в том, чтобы целые сутки не пользоваться смартфоном, что бывает непросто в современном мире.

Есть также и другие всемирные праздники сегодня - День Боба Марли, День работы голышом, День жевательной резинки, День "Подари улыбку ребенку", День красной одежды.

Какой сегодня праздник церковный

Мудрого епископа и христианского наставника Вукола Смирнского чествуют по новому стилю. Этот святой считается примирителем враждующих. Молитва ему поможет наладить отношения в семье, а одиноким людям - найти вторую половинку.

Если вспомнить старый стиль, который раньше использовали православные верующие, то в нем сегодня праздник преподобной Ксении Миласской, которая помогает христианам бороться с искушениями и зависимостями.

Какой сегодня праздник в народе

Наши предки считали эту дату переломом зимы, когда заморозки окончательно сменяются потеплением. Вот что об этом дне говорят древние приметы:

мощный ветер означает, что морозы еще задержатся;

с крыш капает - к ранней весне;

если животные прячутся в теплое место, то февраль будет морозным;

туман означает, что погода резко изменится.

По давним верованиям в праздник сегодня принято проводить время с семьей и просить прощения у тех, кого обидели. Также положено ходить в гости к соседям и принести какое-то угощение - кто так сделает, будет с ними в хороших отношениях.

У крестьян в начале февраля начинался отел коров, а святой Вукол считается покровителем крупного скота. Поэтому ему молятся, чтобы послал здоровье животным, легкие роды и обилие молока. Также 6 февраля заботились о коровах и телятах, давали им свежие овощи и чистили хлев.

Что нельзя делать сегодня

Запреты этого дня можно объяснить тем, какой сегодня церковный праздник. Епископ Вукол не одобряет ссоры между людьми, поэтому любые конфликты строго запрещены. Также не стоит одалживать и выносить личные вещи из дома, иначе с ними отдадите свое счастье.

Вас также могут заинтересовать новости: