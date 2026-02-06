Простой трюк шеф-повара поможет получить хрустящий и золотистый картофель фри

Секрет в приготовлении замороженного картофеля.

В соцсетях активно распространяется лайфхак по приготовлению идеально золотистого и хрустящего картофеля фри. Необычный совет прост: замороженный картофель нужно замочить на 30 секунд, затем слить воду, встряхнуть, разогреть картофель в микроволновой печи и приготовить его в аэрофритюрнице. Шеф-повар и ютубер Крис Янг утверждает, что замачивание замороженного картофеля фри прямо из пакета помогает разморозить его поверхность, оставляя середину замороженной. Если все сделать правильно, то можно приготовить хрустящий картофель фри с мягкой серединкой.

Эдмунд Маккормик, основатель и генеральный директор компании по пищевым наукам Cape Crystal Brands рассказал thetakeout.com, как работает этот метод.

По его словам, замачивание замороженного картофеля фри может быть хорошим способом сделать его хрустящим. Но помогает не регидратация. Главное, говорит он, – поверхностный крахмал и температурный шок.

"Я часто вижу эту путаницу. Вы смываете излишки крахмала, оставшиеся после обработки, а затем быстро сушите внешнюю часть в аэрофритюрнице, что способствует подрумяниванию", – сказал он.

Несмотря на то, что крахмал помогает сделать картофель хрустящим (именно поэтому картофель с высоким содержанием крахмала хорошо подходит для приготовления фри), чрезмерное количество крахмала на внешней стороне может привести к пережариванию. Смывание этого поверхностного крахмала может помочь достичь равномерного золотистого цвета.

Замачивать картофель фри нужно именно в чистой воде. Например, добавление соли может изменить поверхность картофеля фри, неравномерно ее приправляя. К тому же, замороженный картофель фри уже содержит соль. Также не нужно замачивать картофель фри больше минуты, поскольку более длительное замачивание может сделать его хрупким. Достаточно, чтобы вода частично разморозила картофель.

После замачивания нужно слить воду и встряхнуть картофель. В своем оригинальном видео Крис Янг объяснил, что для приготовления хрустящего замороженного картофеля фри нужно немного надломать внешнюю часть картофеля фри, чтобы создать текстурированную корочку. По словам Маккормика, шероховатость краев важна. Встряхивание замороженного картофеля фри создает неровные края – то есть площадь поверхности – и это приводит к большему подрумяниванию. После встряхивания поместите картофель в микроволновую печь на несколько минут, чтобы быстро прогреть его внутри и создать должную мягкость середины, прежде чем положить его во фритюрницу для образования хрустящей корочки.

Как жарить картофель для получения корочки

Напомним, что опытные хозяйки смешивают растительное масло и сливочное масло, когда жарят картофель. Такое сочетание позволяет получить золотистую корочку на картофеле и сливочные нотки в готовом продукте.

