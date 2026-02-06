Магнитная буря 6 февраля: стало известно, когда перестанет штормить (график)

Сегодня магнитная буря продолжится.

Вчера, 5 февраля, на Земле началась 6-балльная магнитная буря и сегодня она продолжится. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Ученые говорят, что сейчас скорость солнечного ветра повышена из-за недавней сильной вспышки на Солнце и влияния корональной дыры, но скоро ситуация улучшится.

По прогнозу, сегодня магнитная буря постепенно ослабнет до уровня G1.

Ожидается, что уже 7 февраля магнитная буря прекратится, а магнитное поле Земли вернется в спокойное состояние.

Вспышки на Солнце - что известно

За последнее время на Солнце наблюдается резкий рост активности. В течение одних суток 4 февраля специалисты зафиксировали как минимум 18 вспышек средней силы, а также три мощных события класса X - самого высокого из возможных. Одной из них стала вспышка уровня X8.3 - самая сильная солнечная вспышка, зарегистрированная в 2026 году. В результате 5 февраля на Земле началась магнитная буря.

Как сообщает Space.com, особо мощная вспышка сопровождалась выбросом значительных потоков ультрафиолетового и рентгеновского излучения. Это вызвало интенсивную ионизацию верхних слоёв атмосферы нашей планеты и привело к радиопомехам в южной части Тихоокеанского региона.

По словам учёных, причиной всплеска активности стала быстро возникшая и нестабильная активная зона на Солнце. Из-за способности регулярно порождать мощные энергетические выбросы специалисты даже стали называть ее "фабрикой вспышек".

